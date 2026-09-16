Europei Maschili: Italia-Slovenia chiude la Pool A

MODENA -Quattro vittorie in altrettante gare disputate e con 12 punti comanda la Pool A dei Campionati Europei 2026 . Il giorno dopo Italia-Cechia, il clima è sereno in casa Italia e ci si prepara all’ultimo impegno del girone contro la Slovenia, con la gara in programma al PalaPanini domani 17 settembre alle ore 21.05 (diretta su Rai 2, Sky Sport Arena e DAZN, e in streaming su NOW, EuroVolley.tv e RaiNews.it). Oggi, invece, il programma di giornata della Pool A vede ora in campo Svezia-Slovacchia e alle ore 21 Repubblica Ceca e Slovenia.

Le parole del secondo allenatore Roberto Ciamarra

« Siamo molto soddisfatti di questa prima fase dell’Europeo e consapevoli che si tratta di una competizione molto importante, sia per il pass che mette in palio per i Giochi Olimpici, sia per continuare il percorso di questa squadra sotto il punto di vista qualitativo. Queste quattro partite sono state appunto un crescendo, sia dal punto di vista tecnico sia della prestazione generale della squadra. Guardiamo con fiducia all’ultima partita che ci attende domani contro la Slovenia.Oggi la pallavolo spinge molto sotto l’aspetto fisico e avere la possibilità di incidere con il servizio può risultare determinante. La squadra ha nel suo complesso uno stile che va in quella direzione e vogliamo essere protagonisti delle partite fin dall’inizio, senza attendere troppo quello che accade dall’altra parte della rete. Contro la Slovenia, solitamente, sono state partite di altissimo livello. È una squadra che fa del muro-difesa un’arma molto importante e abbiamo bisogno del nostro side-out. La Slovenia è una nazionale di grande esperienza, noi dovremo continuare con il trend intrapreso, spingendo nell’alzare ancora di più il livello generale per prepararci poi ai prossimi appuntamenti. Il pubblico di Modena non tradisce, conosce bene la pallavolo e sa riconoscere le emozioni che appartengono a questo sport. Non avevo dubbi sulla risposta del pubblico al palazzetto e vedere tutto pieno è davvero bello. Penso, infine, che anche la squadra questo lo senta e voglia approfittare anche domani di un palazzetto pieno ».