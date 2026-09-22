Europei Maschili: Italia-Finlandia nelle parole di Yuri Romanò
TORINO-La nazionale di De Giorgi è entrata nel mood quarti di finale dei Campionati Europei. Mancano poco più di 24 ore al match tra l’Italia e la Finlandia di domani 23 settembre alle ore 21.05 (diretta Rai2, Sky Sport, DAZN, eurovolley.tv e RaiNews.it), valevole per i quarti di finale della rassegna continentale in corso di svolgimento al PalaVela di Torino. In casa azzurra il lavoro prosegue agli ordini del CT Ferdinando De Giorgi. Oggi pomeriggio, dalle ore 17.00, il gruppo svolgerà una sessione di allenamento proprio nell’impianto della città della Mole che ospiterà le prossime gare. Seconda sessione di allenamento pre-gara prevista anche domani mattina alle ore 11 nello stesso impianto di gioco.
La voglia di scendere in campo e di continuare a fare bene è tanta. Gli azzurri arrivano a questo importante appuntamento, crocevia per le semifinali di Milano, con sei vittorie in altrettante partite giocate nella fase a gironi (Napoli e Modena) e nell’ottavo di finale disputato proprio a Torino contro la Danimarca. Gli azzurri, come detto, troveranno sulla loro strada la Finlandia, seconda nella fase a gironi della Pool C e reduce dal successo per 3-2 contro la Grecia negli ottavi di finale.
Le parole di Yuri Romanò
« Un Europeo molto positivo fin qui, siamo migliorati partita dopo partita, era quello che volevamo fare e quindi siamo soddisfatti. Adesso cerchiamo di fare un passo in avanti, sia per ottenere un'altra vittoria, sia dal punto di vista del gioco, perché possiamo migliorare ancora e ci impegneremo per farlo. Stiamo preparando la sfida alla Finlandia come facciamo con tutte le altre. Sarà dura, loro sono una buonissima squadra, hanno fatto un grande Mondiale l'anno scorso e stanno disputando ora un bel Europeo. Dovremo essere pronti anche nei momenti di difficoltà, perché sicuramente ci saranno e loro giocano bene. Allo stesso tempo, saremo determinati, perché per noi è un appuntamento molto importante, che in caso di vittoria ci permetterà di arrivare alla Final Four, il primo obiettivo da raggiungere in questo Europeo. Sì, è bellissimo giocare davanti al nostro pubblico, è un'emozione unica. Ogni volta, dall'inno fino all'ultimo punto, è sempre speciale. Ci divertiamo e siamo un po' più carichi del normale. Giocare in questi palazzetti è davvero un'esperienza bellissima ».
I precedenti fra Italia e Finlandia
Complessivamente Italia e Finlandia si sono affrontare 39 volte in una gara ufficiale e gli azzurri si sono imposti in 34 occasioni.
L’ultimo confronto ufficiale tra Italia e Finlandia risale al 21 settembre 2018, quando gli Azzurri si imposero 3-0 a Milano nella seconda fase dei Mondiali.
L’Italia ha vinto tutte le 13 partite disputate contro la Finlandia agli Europei. Il bilancio dell’Italia contro la Finlandia, 13 vittorie e 0 sconfitte, rappresenta il maggior numero di successi ottenuti da una squadra contro una specifica avversaria senza aver mai perso.
Da giocatore, Olli Kunnari è stato inserito nella rosa della Finlandia in cinque edizioni degli Europei, dal 2007 al 2015. In quelle edizioni la Finlandia ha affrontato l’Italia complessivamente sei volte (0 vittorie, 6 sconfitte), compresi i quarti di finale del 2011 e del 2013.
Italia e Finlandia si sono affrontate due volte in precedenza ai quarti di finale degli Europei: 3-1 a Vienna nel 2011 e 3-1 ad Aarhus nel 2013.
L’Italia ha affrontato due volte la Finlandia in casa agli Europei: 3-0 a Torino nel 1971, nella fase a gironi, e 3-0 a Busto Arsizio nel 2015, negli spareggi.
La Finlandia ha perso tutte e cinque le sfide disputate agli Europei contro squadre campioni del mondo in carica. Una di queste fu quella contro la Polonia di Ferdinando De Giorgi a Danzica nel 2017 (0-3).
L’Italia ha giocato complessivamente 664 minuti agli Europei 2026.
Yuri Romanò (92) è il miglior realizzatore dell’Italia agli Europei 2026. Era stato anche il miglior marcatore azzurro agli Europei 2023 (124 punti). Daniele Lavia (116) e Alessandro Michieletto (114) avevano superato quota 100 punti in quell’edizione. La Slovenia era l’altra squadra con tre giocatori capaci di superare i 100 punti.
Pardo Mati ha realizzato 20 muri vincenti agli Europei 2026. Dal 2011, tre giocatori italiani hanno fatto registrare più muri vincenti in una singola edizione degli Europei: Luigi Mastrangelo nel 2011 (27), Matteo Piano nel 2015 (21) e nel 2019 (21), e Simone Anzani nel 2021 (22).
Simone Giannelli (76,61% in 19 set) ha la migliore efficienza in palleggio di questi Europei. Dal 2011, la percentuale più alta di efficienza in palleggio in una singola edizione è stata quella di Wessel Keemink nel 2019 (63,64% in 14 set con i Paesi Bassi).
CALENDARIO E RISULTATI DELLA FASE AD ELIMINAZIONE DIRETTA
Ottavi di finale – Torino
20 settembre
ore 16 EF4: C2 vs A3 Finlandia-Grecia 3-2 (22-25, 25-16, 22-25, 25-23, 15-13)
ore 21.05 EF1: A1 vs C4 Italia -Danimarca 3-0 (25-22, 25-16,25-11)
21 settembre
EF2: C1 vs A4 Belgio-Cechia 3-1 (20-25, 26-24, 25-14, 25-15)
EF3: A2 vs C3 Slovenia-Serbia 3-0 ((25-14, 25-13, 25-22)
Ottavi di finale (Sofia)
19 settembre
ore 15- EF5: B1 vs D4 Polonia-Lettonia 3-0 (25-17, 25-16, 25-16)
ore 18- EF8: D2 vs B3 Germania – Bulgaria 3-2 (21-25, 21-25, 25-19, 25-23, 15-12)
20 settembre
ore 16- EF6: D1 vs B4 Francia – Portogallo 3-0 (25-21, 25-22, 25-21)
ore 19-EF7: B2 vs D3 Ucraina-Romania 0-3 (22-25, 21-25, 28-30)
Quarti di finale – Sofia
22 settembre
ore 16 QF4: vincente EF6 vs EF7 Francia-Romania
ore 19 QF3: vincente EF5 vs EF8 Polonia-Germania
Quarti di finale - Torino
23 settembre
ore 16:00 QF2: vincente EF2 vs EF3 Belgio - Slovenia
ore 21:05 QF1: vincente EF1 vs EF4 Italia - Finlandia
Semifinali
25 settembre (Milano)
ore 17:00 e ore 21:05
SF1: vincente QF1 vs QF4
SF2: vincente QF2 vs QF3
*in caso di qualificazione, l’Italia giocherà la prima semifinale alle ore 17
Finali
26 settembre (Milano)
ore 17 Finale 3°-4° posto
ore 21 Finale 1°-2° posto
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