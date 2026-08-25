Europei B: l'Italia maschile vola in finale

La mattinata si è aperta con il ko contro i transalpini, che ha interrotto la striscia positiva degli azzurri. L’Italia si è aggiudicata il primo set per 25-22, ma la formazione francese ha reagito nei parziali successivi, imponendosi 25-22, 25-18 e 25-18 e conquistando così la vittoria per 3-1. Nel pomeriggio è arrivato il pronto riscatto degli azzurri, capaci di superare la Lituania con un netto 3-0. Dopo un primo set vinto 25-18, l’Italia ha mantenuto il controllo della gara anche nei due parziali successivi, chiusi entrambi sul 25-22.

Il successo sulla Lituania vale dunque l’accesso alla finale degli Europei B, dove gli azzurri si giocheranno anche l’obiettivo più importante della manifestazione: la qualificazione agli Europei A. Sarà infatti la squadra vincitrice della finale a conquistare il pass per la massima competizione continentale.

L’Italia tornerà in campo domani, mercoledì 26 agosto, alle ore 16. L’avversaria sarà definita nelle prossime ore.

Le parole del Commissario Tecnico di Marcello Marchesi

« Finisce questa durissima giornata con una gioia immensa, perché siamo riusciti a raggiungere un traguardo che sognavamo, ma del quale non eravamo certi di essere all’altezza. Il risultato di questo pomeriggio ci ha permesso di accedere alla finalissima di domani. È la prima volta che il team maschile arriva a giocarsi la finale di un Campionato Europeo e questo, per noi, rappresenta un grandissimo motivo di orgoglio. Le cose non capitano mai per caso. I ragazzi sanno quanto abbiamo lavorato e quanto è stato duro il cammino per arrivare fino a oggi. Ora utilizzeremo questo poco tempo a disposizione per ricaricare le batterie e cercare di farci trovare pronti per domani. Proveremo a fare di tutto per portare a casa il massimo risultato possibile ».

Le parole del capitano Stefano Orsolini

« Oggi abbiamo affrontato due partite molto diverse. Quella contro la Francia è stata una sfida di altissimo livello: siamo partiti bene, poi gli avversari sono cresciuti e sono riusciti a portare a casa la vittoria. Una sconfitta che avrebbe potuto condizionare la seconda gara di giornata, ma siamo stati bravi a rimanere lucidi e a reagire contro la Lituania. È stata una bella risposta di squadra, abbiamo dimostrato carattere e conquistato una vittoria fondamentale. Ora testa a domani: ce la metteremo tutta ».

Il tabellino

ITALIA – FRANCIA 1-3 (25-22, 22-25, 18-25, 18-25)

ITALIA: Dalpane 7, Ignoto 3, Dalmasso, Nadai 16, Burzacchi 1, Orsolini 11, Mangiacapra (L). Ambrosetti, Issi 4, Fiorini 4. N.e.: Cuoghi, Invernizzi. All. Marchesi

FRANCIA: Guiheneuf 6, Lefrancois 9, Wolniewicz 11, Lacroix 5, Rambeau 13, Laronce 5, Guele (L). Minvielle, Jagu, Pillerault. N.e.: Fordos, Courmont.

Durata set: 29’, 29’, 27’, 30’ Tot: 105’

Italia: 3 a, 9 bs, 10 mv, 48 et

Francia: 4 a, 14 bs, 9 mv, 37 et

Il tabellino

ITALIA – LITUANIA 3-0 (25-18, 25-22, 25-22)

ITALIA: Dalpane 6, Ignoto 4, Dalmasso 15, Nadai 11, Burzacchi 2, Orsolini 6, Mangiacapra (L). Ambrosetti, Issi 2, Fiorini. N.e.: Cuoghi, Invernizzi. All. Marchesi

LITUANIA: Zvilauskas 1, Rojus 3, Monkus 1, Vaiciulis 2, Strasunskas 6, Ziaucyna 4. Donela 3.

Durata set: 23’, 25’, 24’ Tot: 72’

Italia: 12 a, 8 bs, 3 mv, 42 et

Lituania: 3 a, 7 bs, 5 mv, 29 et

MERCOLEDÌ 26 AGOSTO

Ore 9.00: Repubblica Ceca – Francia

Ore 9.15: Lituania – Lettonia

Ore 11.00 - Slovenia – Georgia

Ore 15: Finale 3°/4° posto

Ore 16: Finale 1° / 2° posto