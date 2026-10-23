La nazionale femminile si raduna a Milano

MILANO-La Nazionale femminile di sitting volley torna al lavoro in vista dei prossimi appuntamenti stagionali. Il collegiale si svolgerà presso il Centro Pavesi di Milano e prenderà il via venerdì 6 novembre, per concludersi domenica 8 novembre al termine dell’allenamento della mattina. A guidare il gruppo sarà Pasquale D’Aniello, Direttore Tecnico e Primo allenatore della Nazionale femminile, che proseguirà il lavoro di preparazione della squadra.