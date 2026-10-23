La nazionale femminile si raduna a Milano
MILANO-La Nazionale femminile di sitting volley torna al lavoro in vista dei prossimi appuntamenti stagionali. Il collegiale si svolgerà presso il Centro Pavesi di Milano e prenderà il via venerdì 6 novembre, per concludersi domenica 8 novembre al termine dell’allenamento della mattina. A guidare il gruppo sarà Pasquale D’Aniello, Direttore Tecnico e Primo allenatore della Nazionale femminile, che proseguirà il lavoro di preparazione della squadra.
Le convocate per il collegiale di Milano
Flavia Barigelli, Eva Ceccatelli, Sara Cirelli, Elisa Spediacci (Dream Volley Pisa); Raffaela Battaglia (ASD Villese Volley Villa); Francesca Bosio (Argentario Calisio Volley); Anna Ceccon (GiocoParma); Sara Desini (Pallavolo Olbia); Alessandra Moggio (Ancis Villaricca); Roberta Pedrelli (Volley Club Cesena); Asia Sarzi Amade’ (Energy Volley).
Lo staff
Pasquale D’Aniello (Primo Allenatore); Carmelo Longo (Medico); Riccardo Leone (Fisioterapista); Flavia Guidotti (Preparatrice Atletica); Fabio Marsiliani (Team Manager).
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