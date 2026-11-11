Roberto Russo operato per un'ernia del disco
MODENA-La Valsa Modena ha reso noto che il centrale Roberto Russo è stato sottoposto a un intervento chirurgico per un problema di ernia discale.
L’operazione, eseguita dal neurochirurgo dottor Luca Sacchelli, è perfettamente riuscita.
I tempi di recupero e il percorso riabilitativo saranno valutati nelle prossime settimane sulla base dell’evoluzione clinica del giocatore. A Roberto vanno i migliori auguri di pronta e completa guarigione.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS