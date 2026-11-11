Roberto Russo operato per un'ernia del disco

L'intervento è stato eseguito dal neurochirurgo dottor Luca Sacchelli. Il centrale di Modena e della nazionale inizierà presto la fase di recupero i cui tempi saranno valutati nelle prossime settimane.
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1 min

Pubblicato il 11.11.2026, 10:43 (Aggiornato il 11.11.2026, 10:51)

RussoValsa

MODENA-La Valsa Modena ha reso noto che il centrale Roberto Russo è stato sottoposto a un intervento chirurgico per un problema di ernia discale.

L’operazione, eseguita dal neurochirurgo dottor Luca Sacchelli, è perfettamente riuscita.

I tempi di recupero e il percorso riabilitativo saranno valutati nelle prossime settimane sulla base dell’evoluzione clinica del giocatore. A Roberto vanno i migliori auguri di pronta e completa guarigione.

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