Memorial Avalle: la finale è Roma-Perugia

In un Palazzetto dello Sport stracarico di emozioni, le Wolves nella prima semifinale hanno sconfitto Napoli mentre le umbre hanno superato in tre set Altino. Domani alle 17.30 la finale per l'assegnazione del trofeo
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3 min

Pubblicato il 19.09.2026, 23:55

Memorial AvalleFerraro SmiCoGE VesuvioTenaglia Altino

ROMA- L’emozione di tutti i presenti che hanno gremito il Palazzetto dello sport di Viale Tiziano. Giocare nel nome e in memoria di Simonetta Avalle, alla presenza del fratello Gianni, delle sue allieve e di tanti che con la storica allenatrice romana hanno condiviso momenti belli, vittorie, sconfitte, ore di palestra, è stato il comun denominatore della prima giornata del Memorial intitolato alla ‘Signora del Volley’.

In campo quattro formazioni, Ferraro SMI Roma Volley, Co.Ge Vesuvio Oplonti Napoli, Bartoccini +energia Perugia e Tenaglia Altino Avastese Volley

Roma e Perugia, in virtù del maggiore tasso tecnico hanno conquistato il diritto di battersi domani in finale per conquistare il titolo.

Le prime a scendere in campo sono state la Ferraro SMI Roma Volley e la Co.Ge Vesuvio Oplonti Napoli. Il successo è arrivo alle wolves hanno dovuto lottare contro la formazione campana capace di vincere il primo set ai vantaggi. Nel secondo set le capitoline si sciolgono e vanno subito sul 5-1 con la diagonale di Bosso, per poi incrementare via via il divario. Nelle battute finali entra Baratella, che si presenta con un ace (23-16). Quindi è il muro di Polesello (25-19) a riportare il match in parità. Nel terzo set le giallorosse vanno avanti ma si fanno riprendere a quota 20. Alla fine un altro muro, questa volta di Biesso (26-24), vale il sorpasso. La quarta frazione sorride ancora a Roma, che chiude i conti sul 25-17 dopo un errore avversario. Domani pomeriggio, alle ore 17:30, le Wolves torneranno in campo contro la Bartoccini +energia Perugia per la finalissima della manifestazione.

Le parole del tecnico giallorosso Adriano Di Peco

« Soprattutto nel primo set abbiamo faticato in attacco, mentre in ricezione abbiamo fatto molto meglio. Siamo ancora in fase di rodaggio ma sono fiducioso e spero che domani ci sarà ancora più pubblico a sostenerci ».

A seguire si è giocata la seconda semifinale tra Bartoccini +energia Perugia e Tenaglia Altino Avastese Volley.

Match divertente e di buon livello tecnico, con una Perugia sugli scudi, che ha sbagliato poco e messo in difficoltà la ricezione dell'Altino Volley. Grazie ai colpi in attacco e all'attenzione difensiva, il gruppo umbro ha così chiuso con un largo 3-0 (25-19; 25-18; 25-16).

Il programma di domani-

Ore 15.00 finale 3° e 4° posto CoGE Vesuvio Oplonti Napoli-Tenaglia Altino Avastese Volley

Ore 17.30 Finale 1° e 2° posto Roma Volley-Bartoccini +energia Perugia.

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