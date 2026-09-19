Memorial Avalle: la finale è Roma-Perugia

ROMA - L’emozione di tutti i presenti che hanno gremito il Palazzetto dello sport di Viale Tiziano. Giocare nel nome e in memoria di Simonetta Avalle, alla presenza del fratello Gianni, delle sue allieve e di tanti che con la storica allenatrice romana hanno condiviso momenti belli, vittorie, sconfitte, ore di palestra, è stato il comun denominatore della prima giornata del Memorial intitolato alla ‘Signora del Volley’.

In campo quattro formazioni, Ferraro SMI Roma Volley, Co.Ge Vesuvio Oplonti Napoli, Bartoccini +energia Perugia e Tenaglia Altino Avastese Volley

Roma e Perugia, in virtù del maggiore tasso tecnico hanno conquistato il diritto di battersi domani in finale per conquistare il titolo.

Le prime a scendere in campo sono state la Ferraro SMI Roma Volley e la Co.Ge Vesuvio Oplonti Napoli. Il successo è arrivo alle wolves hanno dovuto lottare contro la formazione campana capace di vincere il primo set ai vantaggi. Nel secondo set le capitoline si sciolgono e vanno subito sul 5-1 con la diagonale di Bosso, per poi incrementare via via il divario. Nelle battute finali entra Baratella, che si presenta con un ace (23-16). Quindi è il muro di Polesello (25-19) a riportare il match in parità. Nel terzo set le giallorosse vanno avanti ma si fanno riprendere a quota 20. Alla fine un altro muro, questa volta di Biesso (26-24), vale il sorpasso. La quarta frazione sorride ancora a Roma, che chiude i conti sul 25-17 dopo un errore avversario. Domani pomeriggio, alle ore 17:30, le Wolves torneranno in campo contro la Bartoccini +energia Perugia per la finalissima della manifestazione.

Le parole del tecnico giallorosso Adriano Di Peco

« Soprattutto nel primo set abbiamo faticato in attacco, mentre in ricezione abbiamo fatto molto meglio. Siamo ancora in fase di rodaggio ma sono fiducioso e spero che domani ci sarà ancora più pubblico a sostenerci ».

A seguire si è giocata la seconda semifinale tra Bartoccini +energia Perugia e Tenaglia Altino Avastese Volley.

Match divertente e di buon livello tecnico, con una Perugia sugli scudi, che ha sbagliato poco e messo in difficoltà la ricezione dell'Altino Volley. Grazie ai colpi in attacco e all'attenzione difensiva, il gruppo umbro ha così chiuso con un largo 3-0 (25-19; 25-18; 25-16).

Il programma di domani-

Ore 15.00 finale 3° e 4° posto CoGE Vesuvio Oplonti Napoli-Tenaglia Altino Avastese Volley

Ore 17.30 Finale 1° e 2° posto Roma Volley-Bartoccini +energia Perugia.