Vito Cozzoli è il nuovo presidente della Lega Femminile

L'ex numero 1 di Sport E Salute succede dopo 20 anni a Mauro Fabris in carica dal 2006
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Pubblicato il 29.09.2026, 18:00

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BOLOGNA-L’Assemblea Ordinaria Elettiva ha espresso il proprio verdetto, eleggendo Vito Cozzoli come nuovo Presidente della Lega Volley Femminile

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