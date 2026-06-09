Volley Mercato: Manuela Ribechi ha scelto Monviso

PINEROLO (TORINO)- Il Monviso Volley ha un nuovo libero sceso direttamente dalla serie A1. A prendersi cura di ricezione e difesa nella prossima stagione ci sarà Manuela Ribechi, ventiduenne specialista del ruolo, reduce da un anno e mezzo a Firenze.

LA CARRIERA

Nata a Melzo il 15 febbraio 2004, Ribechi è cresciuta nel vivaio del Volleyrò Casal de’ Pazzi, una delle realtà più importanti della pallavolo giovanile italiana. Durante il suo percorso di formazione ha conquistato cinque titoli nazionali di categoria, distinguendosi inoltre con la maglia della Nazionale azzurra. Da capitana dell’Italia Under 16 ha ottenuto la medaglia d’argento ai Campionati Europei, mentre nel 2018 e nel 2019 è stata premiata come MVP del Trofeo delle Regioni. Dopo l’esordio in Serie B1 con il Volleyrò nella stagione 2020-21, ha proseguito la propria crescita al Club Italia, disputando due campionati consecutivi di Serie A2 tra il 2021 e il 2023. Le sue qualità le hanno poi aperto le porte della massima serie, con il passaggio a Il Bisonte Firenze nell’estate del 2023. Nel corso della stagione 2024-25 è approdata alla Savino Del Bene Scandicci, una delle formazioni di riferimento del panorama nazionale e internazionale. In Toscana anche nell’ultima stagione, ha avuto l’opportunità di allenarsi e competere al fianco di atlete di livello mondiale, ricoprendo il ruolo di vice-Castillo e contribuendo alla conquista del prestigioso titolo di Campione del Mondo per Club.

Le parole di Manuela Ribechi

« Ho scelto Monviso perché è una società molto solida, seria, che sa cosa significa competere ad alto livello e allo stesso tempo dove si sta bene. Giocandoci contro più volte mi ha sempre dato questa impressione e anche parecchie persone mi hanno confermato che è proprio così. Gli obiettivi per questa stagione credo che siano chiari a tutti, quello che posso dire con certezza è che farò di tutto per raggiungerli ».