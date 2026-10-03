Per Roma buona la prima contro Messina

ROMA -Al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano, la Ferraro SMI Roma Volley, nell'anticipo della 1a giornata ,ha avuto la meglio sulla Cosedil F3 Motors Akademia Messina in una partita grintosa e vivace, in cui entrambe le squadre hanno giocato a viso aperto. Di fronte al nuovo Presidente di Lega Volley Femminile Vito Cozzoli, alla prima uscita in un palazzetto dopo l’elezione, e al past president Mauro Fabris, la squadra di coach Adriano Di Peco si è imposta con il risultato di 3-1. Bravissime le giallorosse a reggere l’urto emotivo nel finale di primo set, vinto con il minimo margine sul 25-23, prima di volare sul 2-0 con il 25-20 della seconda frazione. Subito protagonista capitan Nikoleta Perovic, 25 punti ed MVP dell’incontro. Le siciliane di coach Leonardo Barbieri tentano di rimanere in partita e ci riescono alzando il livello del muro (13 blocks vincenti totali, 5 dell’ex Club Italia Veronica Quero), fondamentale nel 20-25 che ha riaperto la sfida insieme alla verve della canadese Payton Henderson (18 punti a fine partita). Un passo falso che però non ha fatto tremare le capitoline, che hanno chiuso i conti con il perentorio 25-16 del quarto parziale.

I protagonisti-

Nikoleta Perovic (Ferraro Smi Roma)- « Sono molto felice per questa vittoria. Era molto importante partire bene in campionato. Ringrazio tutte le mie compagne. Adesso andiamo avanti step by step, partita dopo partita. Ci siamo rilassate nel terzo set ma questo è normale, siamo solo all’inizio. Nel quarto abbiamo ripreso a giocare come sappiamo. Voglio sottolineare la bellissima atmosfera del Palazzetto dello Sport, ringrazio i nostri tifosi il cui apporto è sempre fondamentale per noi ».

Leo Barbieri (Allenatore Cosedil F3 Motors Akademia Messina) « Il primo set si è giocato praticamente sulla palla decisiva e loro sono state sicuramente più ciniche di noi. Nel secondo ci siamo riprese e siamo andate bene anche nel terzo. A livello statistico c’è un dato molto significativo: i nostri errori in attacco. È un numero importante e sicuramente un aspetto sul quale dobbiamo lavorare. Sapevamo di essere un po’ in ritardo e che ci sono ancora delle situazioni da sistemare. Ci sono però anche diversi aspetti positivi e, guardando gli altri dati, siamo stati abbastanza equilibrati rispetto a loro. Probabilmente siamo calate un po’ anche fisicamente, ma, al di là della seconda metà del quarto set, la prestazione della squadra mi è piaciuta. Gli aspetti sui quali dobbiamo intervenire sono emersi e ne eravamo consapevoli. Non credo sia stata una questione legata all’emozione della prima partita. Sono ragazze che hanno già giocato e, anche se giovani, hanno esperienza. Sono situazioni nelle quali bisogna avere un po’ più di attenzione e fare meglio alcune cose. Adesso voglio prendermi il tempo per approfondire e analizzare bene quello che è successo ».

Il tabellino-

FERRARO SMI ROMA VOLLEY – COSEDIL F3 MOTORS AKADEMIA MESSINA 3-1 (25-23 25-20 20-25 25-16)

FERRARO SMI ROMA VOLLEY: Bosso 14, Biesso 7, Perovic 25, Pecorari 11, Polesello 5, Turla’ 4, Zannoni (L), Baratella, Muzi, Torok. Non entrate: Escamilla, Martinelli. All. Di Peco.

COSEDIL F3 MOTORS AKADEMIA MESSINA: Guiducci 1, Bellia 10, Franceschini 5, Lindgren 16, Henderson 18, Quero 11, Rolando (L), Peroni 3, Pegoraro 1, Colombano, Gazzola. Non entrate: Caruso. All. Barbieri.

ARBITRI: Polenta, Annese

Durata set: 31′, 29′, 30′, 29′; Tot: 119′.

MVP: Nikoleta Perovic (Ferraro Smi Roma)

BATTUTE: Ferraro SMI Roma Volley 5 ace, 10 err; Cosedil F3 Motors Akademia Messina 3 ace, 9 err.

ATTACCHI: Ferraro SMI Roma Volley 53 vinc, 4 err; Cosedil F3 Motors Akademia Messina 49 vinc, 18 err.

MURI: Ferraro SMI Roma Volley 8 vinc; Cosedil F3 Motors Akademia Messina 13 vinc.