La Cremonese ha esonerato Davide Baraldi
La società ha deciso di cambiare la guida tecnica a seguito dei non brillanti conseguti dalla squadra nelle prime 10 giornate di campionato. La panchina affidata al momento al vice Michele Lucherini
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CREMONA-La Caldaie Melgari Cremonese, alla luce dei non positivi risultati di questo inizio di stagione che vede la formazione cremasca al penultimo posto con soli 8 punti conquistati in 10 giornate, oggi ha esonerato il tecnico Davide Baraldi. La squadra da oggi sarà temporaneamente affidata al secondo Michele Lucherini.
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