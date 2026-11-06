Talmassons stupisce: superata Firenze

La serata di festa si è aperta già nel prepartita con la consegna del pallone d’oro a Francesca Scola, premiata dal presidente di Talmassons Ambrogio Cattelan come MVP della scorsa Serie A2. Una volta scese sul taraflex, a prendersi la scena è stata un’ispiratissima Frosini: l’opposta di casa ha conquistato il titolo di MVP del match grazie a una prestazione da 22 punti (56% in attacco, 3 muri e 2 ace). In doppia cifra per la formazione di coach Parazzoli hanno chiuso anche le centrali Gannar e Herrera Blanco, entrambe a referto con 10 punti (con la cubana impeccabile all’81% offensivo).

I parziali raccontano di una sfida equilibrata ma gestita con grande lucidità dalle padrone di casa nei momenti chiave. Nel primo parziale Talmassons ha piazzato il guizzo ai vantaggi (26-24), mentre nel secondo ha allungato con decisione dopo metà frazione (25-20). Nel terzo set le toscane di coach Orefice hanno tentato la fuga iniziale (3-8, 13-16), ma le friulane hanno ricucito lo svantaggio e ribaltato l’inerzia sino al definitivo 25-22. A Firenze non sono bastati i 14 punti di Cugno e gli 11 di Milosic (con 3 muri vincenti) per riaprire i giochi. In una gara giocata sul filo dell’equilibrio, a fare la differenza anche il numero di errori complessivi: 13 per le padrone di casa, 21 per le ospiti.

I protagonisti

Jennifer Boldini (Il Bisonte Firenze)- « È un momentaccio, mi prendo tutte le responsabilità perché la squadra secondo me ha grandi potenzialità e mi dispiace molto che la situazione sia questa. Penso che il problema sia identificare quale sia davvero il problema da risolvere, perché il gruppo è buono, abbiamo anche recuperato Valoppi ma non è bastato: dobbiamo fare uno switch e tornare a testa bassa a lavorare, perché un 3-0 così è incommentabile. Abbiamo parlato tanto dopo le sconfitte con Brescia e Cuneo, contro Conegliano avevamo visto un atteggiamento diverso, ma anche oggi sembrava quasi che avessimo paura di vincere, e dobbiamo toglierci di dosso questa brutta sensazione: se ci fosse un problema effettivo cercheremmo di risolverlo, ma quando non si capisce qual è il problema, è frustrante. Forse le aspettative erano un po’ troppo alte e ora ci stiamo scontrando con la dura realtà, Talmassons si è meritata la vittoria. La fiducia tra di noi non manca, stiamo facendo dei passi in avanti e ci siamo allenate bene, ma dobbiamo capire cosa ci manca in partita e ripartire a testa bassa, perchè il campionato è ancora lungo e io ci credo, così come ci credono le ragazze: arriverà il momento in cui riusciremo a fare i risultati che vogliamo ».

Il tabellino

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG - IL BISONTE FIRENZE 3-0 (26-24 25-20 25-22) –

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Scola, Grabic 8, Herrera Blanco 10, Frosini 22, Bakodimou 3, Gannar 10, Mistretta (L), Rossetto 2, Schmit, Cassan, Vighetto. Non entrate: Molinaro, Barbazeni. All. Parazzoli.

IL BISONTE FIRENZE: Baird 9, Caruso 6, Boldini 4, Damaske 6, Milosic 11, Cugno 14, Valoppi (L), Agrifoglio 1, Tanase 1, Lokhmanchuk 1, Acciarri, Zojzi. Non entrate: Fanfani, Piacentini. All. Orefice.

ARBITRI: Serafin, Scotti.

Durata set: 31', 30', 30'; Tot: 91'.

BATTUTE: Cda Volley Talmassons Fvg 3 ace, 7 err; Il Bisonte Firenze 4 ace, 13 err.

ATTACCHI: Cda Volley Talmassons Fvg 46 vinc, 4 err; Il Bisonte Firenze 37 vinc, 7 err.

MURI: Cda Volley Talmassons Fvg 6 vinc; Il Bisonte Firenze 12 vinc.

MVP: Giorgia Frosini (Cda Volley Talmassons)

Spettatori: 711.