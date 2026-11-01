Successi per Conegliano, Milano, Scandicci e Vallefoglia

La Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano ha avuto la meglio su Il Bisonte Firenze (21-25, 19-25, 21-25). Le toscane di coach Orefici hanno provato a rallentare la corsa delle Pantere, senza però riuscire a limitarle efficacemente in attacco (42% di efficienza). Premio di MVP per Gabi, 14 punti con il 72% in ricezione e il 55% in attacco. Hanno poi chiuso a 13 Adigwe e Manfredini (75%), per le padrone di casa 12 punti di Damaske. La Numia Vero Volley Milano non è stata da meno: dopo un set combattuto vinto 25-22, le meneghine hanno agilmente sconfitto l’Omag Consolini Volley 1907 25-16 e 25-11. Da segnalare i 19 punti dell’MVP Egonu, i 19 in coppia con 8 muri delle centrali Danesi-Sartori e i 14 di Sato.

Nessun set concesso anche per la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, che ha risposto sul campo al k.o. contro le trevigiane dello scorso mercoledì. La squadra di coach Pistola si è imposta con i punteggi di 25-20, 25-22, 25-23 sulla Cda Volley Talmassons FVG. La formazione di coach Parazzoli ha ben figurato, cercando di spegnere le avversarie con una grande prestazione a muro (ben 11 blocks vincenti, 5 di Herrera Blanco). Le pesaresi si sono dimostrate però più concentrate nei finali di set, colpendo con la solita Bici (16), Frantti (12) e Kochurina (11). Tra le ospiti, bene Frosini (16) e Gannar (12).

Infine, vittoria d’autorità della Savino Del Bene Scandicci, che ha espugnato la ChorusLife Arena della ChorusLife Volley Bergamo. Dopo un primo seti vinto 21-25, determinante l’esito del secondo: la lunga battaglia tra orobiche e toscane ha preso la strada di Scandicci sul punteggio di 27-29. Il sofferto successo ha dato alle ospiti l’energia per prendersi i tre punti con il 19-25 della terza frazione. Premio di MVP per Bosetti, 11 punti, 16 a testa per Skinner e Van Ryk. Tra le padrone di casa 14 a testa per Stigrot e Kipp. Nel prepartita, premiata Babatunde come Best Server della Serie A2 della passata stagione (41 ace come Amoruso di Brescia).

TUTTE LE SFIDE

Il Bisonte Firenze - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano

Sesta di campionato, stesse Pantere: la Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano non sbaglia neanche a Firenze, battuto Il Bisonte per 3-0 al Pala BigMat. Con un sestetto profondamente rivisto, coach Santarelli trova le scelte vincenti che portano ad un altro successo senza set lasciati per strada in LVF A1 Fineco: l’MVP della gara è Gabi, top scorer di giornata con 14 punti, brillanti le prove delle azzurre del futuro Manfredini (12) e Adigwe (13).

Il Bisonte Firenze di coach Orefice schiera Boldini, Cugno, Damaske, Baird, Caruso, Milosic, Tanase libero. Rotazioni per coach Daniele Santarelli, che per il sestetto di giornata sceglie capitan Wolosz in regia, Adigwe opposta, Gabi e Sillah schiacciatrici, Cekulaev e Manfredini centrali, De Gennaro libero. Lato Firenze, coach Orefice schiera Boldini, Cugno, Damaske, Baird, Caruso, Milosic, Tanase libero.

Un avvio nel segno dell’equilibrio, salvo un break fiorentino contenuto immediatamente da Adigwe tra posto 2 e servizio vincente (5-5, 6 punti con il 67% nel primo set per l’opposta titolare di giornata); Sillah graffia per concretizzare il primo vero vantaggio e confermarlo subito dopo, mentre è Gabi a consolidare la superiorità subito dopo (13-16). Damaske e Cugno non mollano la presa, ma quando Il Bisonte fiuta la palla del pari Wolosz trova un’alzata a cinque stelle per Manfredini, lo stesso fa De Gennaro per Adigwe (16-19). Baird riporta sotto Firenze, Caruso fissa il pari a quota 21: Haak alza il muro attacca, Adigwe forza al servizio e porta tre set point, Sillah fissa il 4-0 di parziale e si porta in vantaggio (21-25).

Difesa di Manfredini e primo tempo di Cekulaev, centrali in copertina in avvio di secondo set (3-3). Cugno fissa lo scatto delle padrone di casa (5-3), poi le Pantere risalgono con Sillah e il muro di Adigwe (8-10). Gabi piazza l’ace dopo il time-out (8-13, 6 per la brasiliana nel secondo), coach Santarelli opera il doppio cambio con Di e Haak in campo, Piovesan offre un servizio di qualità e la carioca incide pure a muro (13-17). Staffetta vincente delle opposte per portarsi 16-20, Prosecco DOC solida fino fondo lo 0-2 è frutto di un errore al servizio delle avversarie (19-25).

Manfredini tuona a muro in apertura di terzo set, dopo un primo break sfavorevole Firenze ritrova momentum con l’ace di Cugno si porta sul 7-5. Poi Il Bisonte sbaglia e le Pantere hanno di nuovo in tasca il vantaggio (7-9), nel ping-pong di parziali Damaske emerge per il pallonetto del 12-11. Turno redditizio di Manfredini (14-15), Gabi e Haak scavano un nuovo solco per portare le Pantere sul rettilineo finale (20-23), Arici viene premiata con un nuovo turno in seconda linea: Sillah regala tre matchpoint, chiude il match Manfredini con l’ace del 21-25 (sono 6 per la centrale nel parziale decisivo).

I protagonisti

Alessandro Orefice (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Siamo abbastanza soddisfatti del gioco espresso, ma loro anche cambiando tanto rimangono una grandissima squadra, e hanno saputo gestire alla grande i momenti importanti della partita. Noi abbiamo rischiato qualcosina di troppo in attacco, soprattutto nelle situazioni brutte in cui potevamo avere un po’ più di pazienza, in battuta siamo stati quasi alla pari ma in ricezione loro hanno avuto più qualità: siamo stati sempre in lotta fino al 20 in tutti i set, poi in quei momenti per una squadra più giovane e inesperta la palla pesa di più che per una molto rodata come Conegliano, e questo aspetto lo paghi. Queste sono partite che ci fanno crescere, dobbiamo solo essere un po’ più cinici e dare ancora un po’ di più in difesa, fondamentale in cui comunque siamo migliorati tanto, ma l’aggressività che ho chiesto si è vista ».

Monica De Gennaro (Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « È stata una buona prova da parte nostra, abbiamo giochicchiato un po' troppo quando ci siamo trovate punto a punto, ma di fronte avevamo un'ottima squadra. Positivo continuare la strisci di successi, dopo un periodo intenso con la Supercoppa di mezzo avremo una settimana per preparare la gara di domenica prossima contro Macerata ».

Il tabellino

IL BISONTE FIRENZE – PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO 0-3 (21-25 19-25 21-25)

IL BISONTE FIRENZE: Baird 7, Caruso 5, Boldini 1, Damaske 12, Milosic 4, Cugno 9, Tanase (L), Acciarri 1, Zojzi, Lokhmanchuk, Agrifoglio. Non entrate: Fanfani (L), Valoppi. All. Orefice.

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Cekulaev 5, Wolosz, Braga Guimaraes 14, Manfredini 13, Adigwe 13, Sillah 8, De Gennaro (L), Haak 4, Piovesan 1, Arici, Yao. Non entrate: Folie, Zhu. All. Santarelli.

ARBITRI: Giglio, Cavalieri

Durata set: 25′, 26′, 26′; Tot: 77′.

BATTUTE: Il Bisonte Firenze 2 ace, 10 err; Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 4 ace, 13 err.

ATTACCHI: Il Bisonte Firenze 32 vinc, 7 err; Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 50 vinc, 4 err.

MURI: Il Bisonte Firenze 5 vinc; Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 4 vinc.

MVP: Gabriela Braga Guimarães (Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano)

Spettatori: 1043

Numia Vero Volley Milano - Omag Consolini Volley 1907

Continua a gonfie vele la striscia positiva della Numia Vero Volley Milano nella LVF A1 Fineco. Sesto successo in sei gare disputate per la formazione di Chicco Blengini che, davanti agli oltre tremila spettatori dell’Opiquad Arena di Monza, si è imposta in tre set (25-22; 25-16; 25-11) sulla Omag Consolini Volley 1907.

Dopo una partenza con il freno a mano tirato e un primo set agguantato con la giusta mentalità sul finale, Egonu e compagne sono state protagoniste di una partita a senso unico. Ottimo l’apporto di tutta la squadra: coach Blengini ha mischiato le carte in tavola – dentro subito Yoshino Sato e Benedetta Sartori, che hanno chiuso rispettivamente con 14 e 10 punti -, ma la Numia ha dimostrato la stessa continuità e lucidità che sta caratterizzando questa prima parte di campionato. Positivi gli ingressi dalla panchina e la super prova di capitan Paola Egonu, premiata al termine della gara come MVP e top scorer del match con 19 punti. Anche oggi per Milano è stata fondamentale la fase di muro-difesa, con 12 monster block.

Milano tornerà al lavoro martedì, in vista del secondo big match di stagione: sabato 7 novembre alle ore 20.30 le rosablù saranno ospiti della Savino Del Bene Scandicci per la partita che segna il giro di boa del girone di andata.

Per la sesta giornata di Regular Season novità in casa Milano, con Blengini che schiera dall’inizio Benedetta Sartori al centro – insieme a Danesi – e Yoshino Sato in posto quattro con Piva. Confermata la diagonale Bosio-Egonu e il libero Fersino. Continui cambi di fronte caratterizzano il primo parziale, con Egonu sugli scudi per Milano e Wilson per la Omag. Vantaggio San Giovanni fino al 17-19, quando la capitana milanese mette a segno i punti che valgono prima l’aggancio (19-19) e poi il sorpasso. L’ingresso di Lanier su Sato funziona e il mani out di Egonu chiude il set 25-22.

Riparte Sato nel secondo parziale, con il turno al servizio della giapponese che permette alla Numia di scavare un solco (8-3). La corsa delle padrone di casa continua senza interruzioni: la Omag prova a cambiare le carte in tavola, ma il risultato non cambia (18-10). Spazio per la diagonale Gennari-Tapia, con la dominicana subito protagonista al servizio e in difesa. San Giovanni annulla due palle set, ma la parallela di Piva mette fine alla frazione (25-16).

Partenza sprint per Milano (7-2) che è decisa a chiudere la pratica in tre set. Bracchi prova a tenere vive le speranze della Omag, che, però, vede scappare ancora una volta la formazione di casa (16-9). Sato ed Egonu sono protagoniste del parziale: 14 il totale dei punti messi a terra dalle due giocatrici, 9 per la nipponica e 5 per la capitana rosablù. La Numia con Piva, e senza difficoltà, chiude 25-11 e centra le sesta vittoria in campionato.

I protagonisti

Benedetta Sartori (Numia Vero Volley Milano)- « L’obiettivo è scendere in campo per vincere sempre cercando di lasciare per strada meno set possibili, e per ora lo abbiamo fatto molto bene. Quello che sta facendo la differenza quest’anno è il nostro atteggiamento durante gli allenamenti: ogni giorno diamo tutto e nessuna si tira indietro. Viene data la stessa importanza a tutte le giocatrici e questo fa sì che il gruppo possa migliorare e crescere insieme. Sono molto fiera delle mie compagne e di quello che stiamo facendo: oggi anche gli ingressi dalla panchina hanno dimostrato quanto bene stiamo lavorando ».

Il tabellino

NUMIA VERO VOLLEY MILANO – OMAG CONSOLINI VOLLEY 1907 3-0 (25-22 25-16 25-11)

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Piva 7, Danesi 9, Egonu 19, Sato 14, Sartori 10, Bosio 2, Fersino (L), Lanier 2, Gennari, Tapia Cruz, Dautova. Non entrate: Kurtagic, Di Napoli (L), Vazquez Gomez. All. Blengini.

OMAG CONSOLINI VOLLEY 1907: Jehlarova 7, Morello, Bracchi 7, Wilson 9, Adelusi 7, Rivero 6, Panetoni (L), Eroktay 2, Nardo, Bagnoli, Brandi. Non entrate: Giuliani, Scialanca. All. Bellano. ARBITRI: Scotti, Stellato.

Durata set: 29′, 25′, 21′; Tot: 75′.

BATTUTE: Numia Vero Volley Milano 2 ace, 5 err; Omag Consolini Volley 1907 0 ace, 4 err.

ATTACCHI: Numia Vero Volley Milano 49 vinc, 6 err; Omag Consolini Volley 1907 32 vinc, 5 err.

MURI: Numia Vero Volley Milano 12 vinc; Omag Consolini Volley 1907 6 vinc.

MVP: Paola Egonu (Numia Vero Volley Milano)

Spettatori: 3193

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Cda Volley Talmassons Fvg

La Megabox coglie una preziosa vittoria ai danni di una Cda Talmasson combattiva e tenace sino all’ultima palla, conservando così il terzo posto alle spalle di Conegliano e Milano. In tutti e tre i set la squadra biancoverde ha tenuto sotto controllo l’andamento del gioco, ma le avversarie hanno reagito ad ogni tentativo di allungo portando tutti e tre i parziali all’arrivo in volata. Bici (16 punti) è stata la MVP, mettendo a terra gran parte delle palle decisive, ben coadiuvata da Frantti (12 punti) e Kochurina (11 punti). Nella Cda, encomiabile per grinta e indomabilità, ottime Frosini (16 punti) e Gannar (12 punti), le ultime ad arrendersi.

Nel primo set Bici suona la carica e strappa due volte il mini break. Candi a muro sigla il 7-4, Grabic e Frosini ribattono colpo su colpo e un errore di Kochurina manda avanti le ospiti, molto aggressive al servizio (11-9). Kochurina subisce un muro e Talmassons vola a +3 (14-11). Le ospiti sciupano un paio di attacchi e un ace di Bridi riporta avanti le tigri (15-14). Un altro malinteso tra le friulane consente alla Megabox di strappare il 17-15. Giovannini mette a terra il pallonetto del +3, Bici manda out e la Cda torna sotto, ma si rifà subito al servizio (21-18). Kochurina punisce una ricezione lunga e la Megabox scappa 23-19, Bici trova la palla set, chiude Candi a muro 25-20.

Nel secondo set partono bene le tigri, un turno di servizio di Bridi (anche un ace) scava il 7-2. Kochurina approfitta di un’altra ricezione lunga per il 10-4, Giovannini allunga ancora a +7. Sul 14-7 la Megabox si ferma improvvisamente e subisce il ritorno delle ospiti con un parziale di 9-2. Bici ferma l’emorragia, ma l’errore di Giovannini porta Talmassons a -2 (16-18). Frosini vince uno scambio combattuto e ora il set è completamente riaperto. Frantti e un errore di Gannar ridanno fiato alle tigri, nuovamente a +3 (21-18), il successivo ace di Kochurina trova il +4. Il muro su Frantti riporta a -2 la Cda, Bridi vince un duello a rete per il preziosissimo 23-20. Una rasoiata di Bici trova il set-point, che chiude anche il parziale 25-22.

Nel terzo set parte nuovamente forte la Megabox (5-1 con due punti di Bici). Un muro su Frantti dimezza il distacco, ma Rossetto manda a rete la pipe e Giovannini allunga (10-5). Un turno al servizio di Kochurina sigla il +6, Frosini ricuce un mini break (9-13). Bici conserva il vantaggio, ma un errore di Giovannini riporta a -3 le ospiti (13-16). Due punti in fila di Kochurina trovano un nuovo mini break, poi la russa manda out e Talmassons torna a -2 con un muro su Giovannini. Un altro errore di Kochurina porta la Cda a -1 (18-19), un ace di Grabic pareggia a quota 20 (break di 7-2). Frantti mette a terra una palla cruciale per il nuovo mini break (22-20), Bici lo mantiene. La Megabox sciupa l’attacco del 24-21, poi ci pensa Bici a trovare il match-point. Chiude Bici, MVP indiscussa.

I protagonisti

Erblira Bici (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Non è stato facile, venivamo da una partita giocata non benissimo, e tornare in campo contro una squadra come Talmassons è stato impegnativo. Abbiamo avuto dei momenti non bellissimi, ma alla fine l'importante è sempre vincere 3-0 ».

Il tabellino

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA – CDA VOLLEY TALMASSONS FVG 3-0 (25-20 25-22 25-23) –

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Giovannini 9, Kochurina 11, Bridi 2, Frantti 12, Candi 8, Bici 16, De Bortoli (L), Blasi, Varela Gomez, Bolzonetti. Non entrate: Davidovic, Bierria. All. Pistola.

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Herrera Blanco 7, Frosini 16, Bakodimou 4, Gannar 12, Scola 2, Grabic 8, Mistretta (L), Rossetto 3, Cassan, Vighetto, Schmit, Barbazeni. Non entrate: Molinaro. All. Parazzoli.

ARBITRI: Grossi, Zavater.

Durata set: 28′, 30′, 32′; Tot: 90′.

BATTUTE: Megabox Ond. Savio Vallefoglia 4 ace, 4 err; Cda Volley Talmassons Fvg 2 ace, 7 err.

ATTACCHI: Megabox Ond. Savio Vallefoglia 49 vinc, 7 err; Cda Volley Talmassons Fvg 39 vinc, 5 err.

MURI: Megabox Ond. Savio Vallefoglia 5 vinc; Cda Volley Talmassons Fvg 11 vinc.

MVP: Erblira Bici (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)

Spettatori: 831

ChorusLife Volley Bergamo - Savino Del Bene Scandicci

La Savino Del Bene Scandicci conquista la ChorusLife Arena di Bergamo, impianto nel quale scendeva in campo per la prima volta nella sua storia, e centra la quarta vittoria consecutiva in campionato. Le ragazze di coach Marco Gaspari hanno superato la ChorusLife Volley Bergamo con un netto 3-0 (21-25, 27-29, 19-25), ottenendo il secondo successo stagionale senza concedere set, dopo quello arrivato nel derby contro Il Bisonte Firenze.

Una vittoria importante, arrivata al termine di una gara combattuta, soprattutto nel secondo parziale, nel quale le biancoblù sono dovute ricorrere ai vantaggi per avere la meglio sulle padrone di casa.

Dopo aver conquistato il primo set grazie a un break decisivo nel finale (21-25), la Savino Del Bene Volley si è imposta anche nel momento più delicato dell'incontro, annullando un set point a Bergamo e conquistando ai vantaggi la seconda frazione (27-29). Nel terzo set Van Ryk e compagne hanno invece preso progressivamente il controllo del gioco e hanno chiuso con il 19-25 che ha messo in cassaforte il successo.

A livello individuale le migliori realizzatrici della Savino Del Bene Volley sono state Van Ryk e Skinner, entrambe autrici di 16 punti. In doppia cifra poi anche Bosetti, MVP della sfida con 11 punti, e Aleksić, autrice di 10 punti.

Per quanto riguarda i numeri di squadra, la Savino Del Bene Volley ha concluso la sfida con il 41% in attacco, contro il 39% di Bergamo, e si è aggiudicata anche il confronto a muro: con 10 vincenti contro i 9 delle padrone di casa. Tre gli ace realizzati dalle biancoblù, a fronte degli zero messi a segno dalla formazione bergamasca. Positivo anche il dato della ricezione, con il 57% di positività e il 44% di ricezione perfetta.

La Savino Del Bene Volley tornerà in campo sabato 7 novembre alle ore 20.30, quando al Pala BigMat ospiterà la Numia Vero Volley Milano per la prossima giornata del campionato di Serie A1.

La ChorusLife Volley Bergamo scende in campo con la diagonale Allaoui-Kipp, in banda Stigrot e Pietrini, mentre al centro la coppia Van Avermaet-Meli. Il libero è Gelin.

La Savino Del Bene Volley di coach Gaspari scende in campo con il 6+1 formato da Ognjenović al palleggio e Van Ryk come opposta, le schiacciatrici sono Bosetti e Skinner. La coppia di centrali è formata da Aleksić e Nwakalor. Il libero è Armini.

Il primo set si apre con una partenza convincente di Bergamo, che raggiunge un vantaggio di tre punti sul 4-1 e mantiene il margine fino al 9-6. La Savino Del Bene Volley reagisce con un parziale di 5-0 e con Skinner si porta per la prima volta in vantaggio di due punti (9-11). Le padrone di casa ristabiliscono la parità (11-11) e il set prosegue punto a punto fino al 18-18. Nel finale, le ragazze di coach Gaspari cambiano marcia: con un nuovo break di 4-0, firmato dagli attacchi di Skinner e dall'ace di Aleksić, si portano sul 18-22. Il muro di Skinner consolida il vantaggio, quello di Nwakalor porta il punteggio sul 19-23. La Savino Del Bene Volley chiude sul 21-25, sfruttando due errori al servizio da parte di Bergamo.

Il secondo set si sviluppa inizialmente all'insegna dell'equilibrio, con le due squadre che procedono punto a punto fino al 5-5. La Savino Del Bene Volley prova a prendere il largo grazie al muro di Skinner (5-7) e a quello di Nwakalor (8-10). Bosetti porta il punteggio sull'8-11 con un mani out, ma Bergamo reagisce e ricuce progressivamente lo svantaggio, trovando la parità sul 16-16 e passando in vantaggio sul 17-16. Le ragazze di coach Gaspari ristabiliscono subito l'equilibrio e il finale diventa particolarmente combattuto, con continui botta e risposta. Sul 21-22, dopo il time-out chiamato da Bergamo, la Savino Del Bene Volley si procura un set point sul 23-24 con Van Ryk, ma Stigrot annulla la possibilità di chiudere. Si procede così ai vantaggi, con entrambe le formazioni che hanno l'occasione di conquistare il parziale. Dopo aver annullato un set point alle padrone di casa, la Savino Del Bene Volley trova l'allungo decisivo: l'attacco di Bosetti e l'errore di Kipp consegnano alle toscane il set sul 27-29.

Bergamo nel terzo set prova a costruire un primo vantaggio sul 5-3. La Savino Del Bene Volley reagisce prontamente e, trascinata dagli attacchi di Van Ryk e Skinner, ribalta il punteggio portandosi sul 6-7. Dopo una nuova parità sul 7-7, le toscane mantengono il controllo del parziale, pur senza riuscire a staccare le avversarie. Sul 15-15 arriva il primo allungo significativo: Van Ryk e un errore in attacco di Kipp permettono alla Savino Del Bene Volley di salire sul 15-17. Il vantaggio aumenta grazie al pallonetto di Bosetti, che fissa il punteggio sul 16-19. Dopo il time-out di Bergamo, la formazione di coach Gaspari consolida il margine e allunga fino al 18-22 con Bosetti e Skinner. Nel finale, Van Ryk firma il 18-23, mentre Eze e l'errore in attacco di Pietrini chiudono il set sul 19-25, consegnando alla Savino Del Bene Volley il terzo parziale e il successo finale per 3-0.

I protagonisti

Elena Pietrini (ChorusLife Volley Bergamo)- « Dispiace per il risultato che non ci premia, ma abbiamo fatto buone cose. Abbiamo fatto vedere ancora una volta che stiamo crescendo e sono proprio queste partite che ci possono aiutare a migliorare ».

Marco Gaspari (Savino Del Bene Scandicci)- « Venire a Bergamo e pensare di vincere facilmente non credo sia qualcosa di preventivabile. Preparando la sfida, avevo detto alla squadra che avremmo affrontato un avversario che batte molto bene, difende tanto ed è in un momento di forma importante. Sapevamo quindi quanto fosse importante questa partita e quanto sarebbe stata difficile. Così è stato. Sono molto orgoglioso delle mie ragazze perché oggi hanno giocato di squadra: quando c'era una flessione in qualche reparto, ne cresceva un altro. Questo è successo nel corso di tutta la partita. Oggi abbiamo sviluppato meno gioco al centro rispetto alle ultime gare, ma l'idea era quella di lavorare bene sui corridoi ed è andata proprio così. Merito anche di entrambe le palleggiatrici e di una ricezione che, sotto battute estremamente aggressive, ha tenuto bene. Mi è piaciuta molto la fase break. Nonostante abbiamo perso alcuni palloni che non dobbiamo perdere, non abbiamo mai smesso di essere presenti e di creare opportunità di contrattacco. Dobbiamo essere molto felici di questa vittoria, soprattutto perché arriva dopo quella con Novara e si inserisce in un percorso che ci ha visti inizialmente in difficoltà, ma nel quale, step by step, stiamo mettendo tutto a posto. Siamo ancora lontani da quello che possiamo essere, quindi godiamoci questa vittoria e riposiamo, perché sabato c'è l'ennesimo match difficile di questo avvio di campionato. Oggettivamente, nelle prime sette giornate abbiamo giocato, esclusa Conegliano, praticamente contro tutte. Sarà importante, davanti al nostro pubblico, fornire una prestazione di livello contro un avversario che in questo momento sta giocando una pallavolo di un'altra categoria. La pallavolo è questa, quindi dobbiamo prepararci bene perché vogliamo continuare a crescere e portare a casa il risultato ».

Il tabellino

CHORUSLIFE VOLLEY BERGAMO – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 0-3 (21-25 27-29 19-25) –

CHORUSLIFE VOLLEY BERGAMO: Pietrini 10, Meli 8, Kipp 14, Stigrot 14, Van Avermaet 4, Allaoui 3, Gelin (L), Battistoni, Bassi, Carletti, Babatunde. Non entrate: Rocca, Esposito, Agazzi. All. Cervellin.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ognjenovic 3, Skinner 16, Nwakalor 3, Van Ryk 16, Bosetti 11, Aleksic 10, Armini (L), Eze 1, D’odorico, Van Hecke. Non entrate: Alberti, Bergmann, Graziani, Sirressi (L). All. Gaspari.

ARBITRI: Verrascina, Serafin. Spettatori: 3147,

Durata set: 25′, 34′, 25′; Tot: 84-

BATTUTE: ChorusLife Volley Bergamo 0 ace, 9 err; Savino Del Bene Scandicci 3 ace, 7 err.

ATTACCHI: ChorusLife Volley Bergamo 44 vinc, 7 err; Savino Del Bene Scandicci 47 vinc, 5 err.

MURI: ChorusLife Volley Bergamo 9 vinc; Savino Del Bene Scandicci 10 vinc.

MVP: Caterina Bosetti (Savino Del Bene Scandicci)

Spettatori: 3147

I RISULTATI

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Laica Cioccolato Uyba 3-0 (25-20, 25-22, 25-22) Giocata ieri

Numia Vero Volley Milano-Omag Consolini Volley 1907 3-0 (25-22, 25-16, 25-11)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Cda Volley Talmassons Fvg 3-0 (25-20, 25-22, 25-23)

ChorusLife Volley Bergamo-Savino Del Bene Scandicci 0-3 (21-25, 27-29, 19-25)

Cbf Balducci Hr Macerata-Granda Volley Cuneo 3-1 (25-17, 19-25, 25-23, 25-15) Giocata ieri

Igor Gorgonzola Novara-Banca Valsabbina Millenium Brescia Si gioca lunedì 2 novembre ore 20.40

Il Bisonte Firenze-Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 0-3 (21-25, 19-25, 21-25)

LA CLASSIFICA

rosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 18 (6 – 0); Numia Vero Volley Milano 18 (6 – 0); Reale Mutua Fenera Chieri ’76 14 (5 – 1); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 14 (5 – 1); Savino Del Bene Scandicci 13 (4 – 2); ChorusLife Volley Bergamo 10 (4 – 2); Igor Gorgonzola Novara 7 (2 – 3); Cbf Balducci Hr Macerata 6 (2 – 4); Cda Volley Talmassons Fvg 6 (2 – 4); Omag Consolini Volley 1907 4 (1 – 5); Il Bisonte Firenze 4 (1 – 5); Laica Cioccolato Uyba 4 (1 – 5); Granda Volley Cuneo 3 (1 – 5); Banca Valsabbina Millenium Brescia 2 (1 – 4).

IL PROSSIMO TURNO

Venerdì: 6 novembre 2026, ore 20.30

Cda Volley Talmassons Fvg - Il Bisonte Firenze



Sabato 7 novembre 2026, ore 19.30

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Megabox Ond. Savio Vallefoglia



Sabato 7 novembre 2026, ore 20.30

Savino Del Bene Scandicci - Numia Vero Volley Milano



Domenica 8 novembre 2026, ore 16.00

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Cbf Balducci Hr Macerata



Domenica 8 novembre 2026, ore 17.00

Omag Consolini Volley 1907 - Laica Cioccolato Uyba

Granda Volley Cuneo - Igor Gorgonzola Novara



Domenica 8 novembre 2026, ore 18.00

Banca Valsabbina Millenium Brescia - ChorusLife Volley Bergamo