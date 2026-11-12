Bergamo vince in volata su Cuneo

L’avvio è tutto di marca rossoblù. Bergamo prende subito il comando delle operazioni, gestisce il vantaggio e chiude il primo parziale sul 25-20, dando l’impressione di poter indirizzare la gara. Ma Cuneo non ci sta e nel secondo set cambia passo. Le piemontesi trovano maggiore incisività, recuperano terreno e, dopo un finale combattuto, pareggiano i conti sul 23-25.

La squadra di Marcello Cervellin fatica a ritrovare il proprio ritmo anche nel terzo parziale. Cuneo ne approfitta, mantiene il controllo e si porta avanti 1-2, vincendo 20-25. Per Bergamo è il momento di stringere i denti e ritrovare quella determinazione che aveva caratterizzato l’inizio della partita.

La risposta arriva nel quarto set. Le rossoblù riprendono in mano il gioco, costruiscono un margine importante e provano a chiudere i conti. Cuneo, però, non molla e torna a farsi minacciosa nel finale. Bergamo resiste, gestisce la pressione e trova il guizzo decisivo per imporsi 25-23, trascinando la sfida al tie-break.

Ed è qui che arriva il capolavoro rossoblù. Nel quinto set Bergamo parte fortissimo: 5-1, poi 10-2. Una squadra trasformata, capace di mettere in campo energia, concretezza e determinazione. Cuneo non riesce più a reagire e il 15-6 finale certifica una vittoria meritata, arrivata dopo aver saputo superare anche i momenti più complicati.

A guidare le rossoblù è una prova corale di grande sostanza. Kendall Kipp è la miglior realizzatrice di Bergamo con 20 punti, mentre Elena Pietrini e Denise Meli chiudono entrambe a quota 16. Proprio Meli si aggiudica il riconoscimento di MVP, grazie a una prestazione di grande efficacia: 16 punti, con 11 attacchi vincenti e 4 muri. Importante anche il contributo di Lena Stigrot, autrice di 11 punti, e della capitana Silke Van Avermaet, che ne mette a segno 10.

Una vittoria che racconta soprattutto la capacità di reazione di ChorusLife Volley Bergamo: sotto 1-2, le rossoblù non si sono arrese, hanno ritrovato compattezza e hanno chiuso la partita con un tie-break dominato.

Il PalaFacchetti festeggia: Bergamo c’è, lotta e vince.

I protagonisti

Marcello Cervellin (Allenatore ChorusLife Volley Bergamo)- « Abbiamo tanta fatica, anche per qualche acciacchino, ma una vittoria va sempre bene. Lo scorso anni i tie break li perdevamo, invece quest’anno vanno bene. E' stata una partita strana in cui il cambio palla in certe situazioni i ha tenuto, il cambio palla invece è stato un po’ deficitario ».

Sofia Ferrarini (Granda Volley Cuneo)- « Vogliamo capire cosa ci manca per chiudere le partite, perché anche con Novara avevamo mostrato di esserci. Purtroppo fatichiamo nel restare in partita per tutta la durata della stessa. C’è dispiacere perché ce la meritavamo e potevamo chiuderla a nostro favore. Abbiamo dovuto prendere le misure nel primo, poi abbiamo giocato bene, anche nel quarto in cui abbiamo recuperato un grande svantaggio. Nelle prossime speriamo di metterci qualcosa in più per prendere i punti che ci servono ».

Il tabellino

CHORUSLIFE VOLLEY BERGAMO - GRANDA VOLLEY CUNEO 3-2 (25-20 23-25 20-25 25-23 15-6) –

CHORUSLIFE VOLLEY BERGAMO: Allaoui 1, Stigrot 11, Meli 16, Kipp 20, Pietrini 16, Van Avermaet 10, Gelin (L), Bassi 1, Carletti 1, Battistoni, Esposito. Non entrate: Rocca, Babatunde, Agazzi. All. Cervellin.

GRANDA VOLLEY CUNEO: Baka 19, Ferrarini 9, Signorile, Pucelj 13, Koulisiani 6, Grafort 18, Bonafede (L), Tikhomirova 4, Guidi 2, Mcbride 1, Magnani, Pasquino. Non entrate: Cucu. All. Tisci.

ARBITRI: Luciani, Santoro.

Durata set: 24', 28', 24', 31', 12'; Tot: 119'.

BATTUTE: ChorusLife Volley Bergamo 7 ace, 13 err; Granda Volley Cuneo 1 ace, 13 err.

ATTACCHI: ChorusLife Volley Bergamo 57 vinc, 10 err; Granda Volley Cuneo 58 vinc, 16 err.

MURI: ChorusLife Volley Bergamo 12 vinc; Granda Volley Cuneo 13 vinc.

MVP: Denise Meli ( ChorusLife Volley Bergamo)

Spettatori: 1152

LA CLASSIFICA

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 24, Numia Vero Volley Milano 24, Reale Mutua Fenera Chieri '76 19, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 17, ChorusLife Volley Bergamo 14, Savino Del Bene Scandicci 14, Igor Gorgonzola Novara 13, Cda Volley Talmassons Fvg 12, Laica Cioccolato Uyba 8, Omag Consolini Volley 1907 6, Cbf Balducci Hr Macerata 6, Granda Volley Cuneo 4, Il Bisonte Firenze 4, Banca Valsabbina Millenium Brescia 3.