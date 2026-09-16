Lo sport cresce nei parchi

Ambiente e sport si incontrano nel progetto “Natura e Movimento”, l’iniziativa promossa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Tutela della Biodiversità e del Mare con il supporto di Sportcity. Il progetto valorizza le aree naturali protette come luoghi da conoscere, frequentare e vivere, rafforzando il rapporto tra cittadini, territorio e ambiente attraverso il movimento, anche sensoriale. In questo contesto, l’attività motoria, inclusiva e non competitiva, diventa uno strumento per riscoprire il patrimonio naturalistico italiano e promuovere la cura dell’ambiente. Parchi e riserve diventano così luoghi di aggregazione, non solo beni da tutelare, ma anche ambienti da vivere.