L'European Classical Ballet a dicembre a Roma

Mercoledì 2 al Teatro Orione con Il Lago dei cigni
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1 min

Pubblicato il 20.09.2026, 11:36

L’European Classical Ballet arriva in autunno in Italia con Il Lago dei Cigni, sulle immortali musiche di Pëtr Il’ič Čajkovskij.

La tournée toccherà Roma mercoledì 2 dicembre alle ore 20.30, al Teatro Orione (via Tortona 7).

Un'esperienza travolgente ed emozionante, guidata dalla direzione artistica di Andrey Scharaev, dalla maestria dei Principal Dancers Tatiana e Nicolai Nazarchevici e da un corpo di ballo proveniente dalle più importanti scuole e istituzioni teatrali del continente.

 

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