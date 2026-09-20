L'European Classical Ballet a dicembre a Roma

La tournée toccherà Roma mercoledì 2 dicembre alle ore 20.30, al Teatro Orione (via Tortona 7).

Un'esperienza travolgente ed emozionante, guidata dalla direzione artistica di Andrey Scharaev, dalla maestria dei Principal Dancers Tatiana e Nicolai Nazarchevici e da un corpo di ballo proveniente dalle più importanti scuole e istituzioni teatrali del continente.