Ripartono le attività della Bebe Vio Academy

Prende il via una nuova stagione delle Bebe Vio Academy (BVA), il progetto di sport inclusivo e paralimpico ideato dalla campionessa Beatrice “Bebe” Vio Grandis, promosso in partnership con Nike e organizzato e gestito dalla Fondazione art4sport. Una famiglia che si allarga con una nuova sede: oltre la conferma delle già consolidate sedi di Roma e Milano, arriva anche Venezia.

La BVA di Roma torna con una grande novità: l’ingresso del PalaTiziano tra i campi ufficiali delle attività, concesso grazie alla fondamentale collaborazione con l’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale: "Siamo riusciti a portare la Bebe Vio Academy al PalaTiziano, casa dello sport romano. Siamo davvero felici di poter portare la Bebe Vio Academy in uno spazio così importante per la città e di continuare a far crescere un progetto che, stagione dopo stagione, permette a tanti bambini e ragazzi con e senza disabilità di avvicinarsi allo sport, provare discipline diverse e soprattutto farlo insieme", dichiara Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale. "La Bebe Vio Academy nasce proprio con questo obiettivo: creare attraverso lo sport occasioni concrete di incontro, partecipazione e inclusione, attraverso il gioco. Poter continuare questo percorso anche al PalaTiziano per noi ha un valore speciale, perché significa dare più spazio a un progetto in cui crediamo da molto tempo e che ha un impatto positivo su tante comunità cittadine", ha concluso l’Assessore Onorato.

"Tornare ad allenarci a Roma, in quella che è diventata la mia città, è sempre un’emozione enorme, ma poterlo fare in un impianto iconico come il PalaTiziano rende questo inizio di stagione ancora più speciale", dichiara Beatrice “Bebe” Vio Grandis. "La Bebe Vio Academy continua a crescere e a dimostrare che lo sport è un linguaggio universale capace di unire tutti, senza distinzioni. Vedere ragazzi, con e senza disabilità, divertirsi, confrontarsi e crescere insieme sullo stesso campo è la nostra vittoria più grande. Non vedo l'ora di dare il via a questa nuova avventura!".

"La riapertura della Bebe Vio Academy a Roma, arricchita dalla prestigiosa sede del PalaTiziano, rappresenta un traguardo fondamentale per la nostra Fondazione. Ringraziamo di cuore l'Assessore Alessandro Onorato e Roma Capitale per aver creduto fortemente in questo progetto e per averci concesso uno spazio d'eccellenza. Offrire un percorso di sport paralimpico e integrato totalmente gratuito è il nostro modo per sostenere concretamente le famiglie e diffondere una vera cultura dell'inclusione", il commento di Teresa Grandis, Presidente della Fondazione art4sport.

L’Opening ufficiale della stagione romana si terrà oggi 17 settembre alle 17 proprio al PalaTiziano, segnando l’inizio di un nuovo anno all’insegna del gioco di squadra, della crescita motoria e dell’integrazione.

Per la stagione 2026/2027, le attività della Bebe Vio Academy a Roma si svolgeranno secondo il seguente calendario:

Martedì dalle 17 alle 18 presso SapienzaSport

Giovedì dalle 17 alle 19 al PalaTiziano

L’avvio delle attività a Roma si inserisce in un quadro nazionale sempre più ricco e ramificato. La Bebe Vio Academy continua a consolidare la sua rete dedicata allo sport paralimpico e integrato su tutto il territorio italiano, rilanciando le attività, confermando la sede di Milano e inaugurando una nuova sede per raggiungere un numero sempre maggiore di giovani atleti:

MILANO - 24 settembre: riaprono le storiche sedi milanesi per dare il via a un’altra grande stagione di sport inclusivo presso il Centro Sportivo Iseo e Bicocca Stadium.

Martedì dalle 15 alle 17

Giovedì dalle 17 alle 19

VENEZIA - 13 ottobre: grande attesa per l’ufficializzazione e il debutto della nuova sede veneziana presso la Polisportiva Terraglio, la struttura dove Bebe Vio ha mosso i primi passi nel mondo dello sport paralimpico dopo la malattia.

Martedì dalle 16 alle 18

Venerdì dalle 16 alle 18

Iscrizioni aperte

Le iscrizioni per la nuova stagione della Bebe Vio Academy sono ufficialmente aperte. Le famiglie interessate a far vivere gratuitamente questa straordinaria esperienza ai propri figli possono compilare il modulo di iscrizione disponibile online:

-> Roma link

-> Milano link

-> Venezia link

Dal lancio del progetto, la Bebe Vio Academy ha coinvolto complessivamente ben 320 atleti, confermando la bontà di un modello multisportivo (con discipline come scherma in carrozzina, atletica paralimpica, sitting volley, basket in carrozzina, para karate e nuoto) pensato per favorire l'apprendimento motorio, l'autostima e lo sviluppo di un forte spirito di comunità.

La Bebe Vio Academy si rivolge a bambine, bambini e adolescenti tra i 6 e i 18 anni, con e senza disabilità fisiche, offrendo loro l’opportunità di allenarsi ed esplorare diverse discipline paralimpiche in un ambiente accessibile, stimolante e inclusivo.