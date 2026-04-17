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venerdì 17 aprile 2026
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Vola l'atletica degli atleti© EPA

Vola l'atletica degli atleti

Leggi il commento sulla situazione Fidal e non solo
Franco Fava
1 min
L'atletica della politica sembra divergere sempre più dall’atletica delle medaglie e dei record. Mentre la Fidal affronta domani un consiglio federale che si preannuncia caldissimo - per le dimissioni (forzate?) del segretario generale Alessandro Londi, per un decennio braccio destro del presidente Stefano Mei, e a causa di voci sempre più insistenti circa ipotetiche “fonti di ascolto” (chiamasi cimici), non si sa quanto legali, scoperte in uno o più uf

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