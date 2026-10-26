Antonello Venditti ricoverato per un intervento chirurgico

La notizia è trapelata tramite Il Messaggero a cose fatte e fortunatamente andate a buon fine. Antonello Venditti si è infatti sottoposto ad un intervento chirurgico presso un noto ospedale romano. L'operazione sarebbe andata a buon fine e il 77enne cantautore sarebbe in buone condizioni.

Cosa è successo a Venditti?

La natura dell'intervento, programmato, ma eseguito nel più totale rispetto della privacy dell'artista, non è stata rivelata, ma è stato sottolineato che non ha avuto a che fare con l'operazione del 2022, in quel caso ad un occhio per risolvere un problema di maculopatia. In quell'occasione però era stato lo stesso Venditti ad annunciarla, con tanto di condivisioni social fin quasi dentro la sala operatoria, stavolta il riserbo assoluto ha generato qualche preoccupazione anche se le notizie che filtrano sono tutte positive.