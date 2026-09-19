Parco della Caffarella, un grande villaggio sportivo
momento di confronto su sport, ambiente e inclusione
Roma si prepara a vivere una giornata all’insegna del movimento, del benessere e della riscoperta del patrimonio naturalistico urbano. Domani, dalle 10 alle 18, il Parco della Caffarella, nel cuore del Parco Regionale dell’Appia Antica, ospiterà il Villaggio di Promozione Sportiva, iniziativa che rientra nel progetto “Natura e Movimento” promosso dal MASE – Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - e si svolge in concomitanza con lo Sportcity Day 2026, la grande giornata nazionale che trasformerà oltre 200 luoghi del nostro Paese in palestre a cielo aperto, con l’obiettivo di coinvolgere più di 700 mila partecipanti. L’evento, organizzato con il supporto del CONI Lazio, Regione Lazio, Parco Regionale dell’Appia Antica, Sport e Salute e CIP Lazio, vedrà trasformare il parco, sin dal mattino, in un grande palcoscenico sportivo, grazie alla partecipazione di quasi 50 realtà tra Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva. L’accesso è gratuito e aperto a bambini, ragazzi, famiglie e cittadini di ogni età, con prove pratiche, dimostrazioni e attività promozionali guidate da istruttori qualificati.
L'evento
Il programma prenderà il via alle 10 con l’apertura del Villaggio e le prime postazioni pronte ad accogliere il pubblico. Alle 10.30, ci sarà un importante momento di confronto che vedrà i saluti ufficiali e gli interventi del Sottosegretario di Stato al Mase Claudio Barbaro, della Consigliera regionale del Lazio Maria Chiara Iannarelli, componente della V Commissione consiliare permanente “Cultura, spettacolo, sport e turismo”, del presidente del CONI Lazio Alessandro Cochi, del presidente del Parco Regionale dell’Appia Antica Fabrizio Molina, e la presenza dei capi dipartimento del MASE Federico Boschi, Loredana Gulino e Laura D’Aprile. Al centro del dibattito, moderato da Fabio Salerno, Direttore della Divisione VI presso la Direzione generale tutela della biodiversità e del mare (TBM), il valore strategico dello sport quale motore fondamentale per la tutela ambientale, l’inclusione sociale e la promozione di stili di vita sani.
Sport per tutti
A seguire la manifestazione entrerà nel vivo con “Sport per Tutti”: le stazioni sportive rimarranno aperte senza sosta per consentire a chiunque di cimentarsi in numerose discipline, dall’atletica al badminton, dal basket al pugilato, fi no ad arrampicata, golf, hockey, tennistavolo, pallavolo, scherma, pentathlon moderno e attività legate agli sport acquatici, sempre con il supporto di tecnici e istruttori. Sul palco centrale si succederanno spettacoli ed esibizioni dal vivo di danza, ginnastica e arti marziali, curati da associazioni sportivo, mentre una rete di gazebo informativi a cura di realtà solidali e culturali animerà l’intera area, favorendo socialità, aggregazione e la diffusione dei valori positivi dello sport. Quattro, infine, le iniziative organizzate durante la giornata dal Parco Regionale dell’Appia Antica. Alle ore 11 e alle 15, la visita guidata a piedi “La Caff arella, un mosaico di ambienti. Tra natura, storia e archeologia”. Alle 11 la visita guidata in bici “La via Appia Antica e la Valle della Caff arella” e alle 15, infine, la visita guidata in bici “La biodiversità della Valle della Caffarella”.
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