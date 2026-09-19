Parco della Caffarella, un grande villaggio sportivo

Roma si prepara a vivere una giornata all’insegna del movimento, del benessere e della riscoperta del patrimonio naturalistico urbano . Domani, dalle 10 alle 18, il Parco della Caffarella , nel cuore del Parco Regionale dell’Appia Antica, ospiterà il Villaggio di Promozione Sportiva , iniziativa che rientra nel progetto “Natura e Movimento” promosso dal MASE – Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - e si svolge in concomitanza con lo Sportcity Day 2026 , la grande giornata nazionale che trasformerà oltre 200 luoghi del nostro Paese in palestre a cielo aperto, con l’obiettivo di coinvolgere più di 700 mila partecipanti. L’evento, organizzato con il supporto del CONI Lazio, Regione Lazio, Parco Regionale dell’Appia Antica, Sport e Salute e CIP Lazio , vedrà trasformare il parco , sin dal mattino, in un grande palcoscenico sportivo , grazie alla partecipazione di quasi 50 realtà tra Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva . L’accesso è gratuito e aperto a bambini, ragazzi, famiglie e cittadini di ogni età, con prove pratiche, dimostrazioni e attività promozionali guidate da istruttori qualificati.

L'evento

Il programma prenderà il via alle 10 con l’apertura del Villaggio e le prime postazioni pronte ad accogliere il pubblico. Alle 10.30, ci sarà un importante momento di confronto che vedrà i saluti ufficiali e gli interventi del Sottosegretario di Stato al Mase Claudio Barbaro, della Consigliera regionale del Lazio Maria Chiara Iannarelli, componente della V Commissione consiliare permanente “Cultura, spettacolo, sport e turismo”, del presidente del CONI Lazio Alessandro Cochi, del presidente del Parco Regionale dell’Appia Antica Fabrizio Molina, e la presenza dei capi dipartimento del MASE Federico Boschi, Loredana Gulino e Laura D’Aprile. Al centro del dibattito, moderato da Fabio Salerno, Direttore della Divisione VI presso la Direzione generale tutela della biodiversità e del mare (TBM), il valore strategico dello sport quale motore fondamentale per la tutela ambientale, l’inclusione sociale e la promozione di stili di vita sani.

Sport per tutti

A seguire la manifestazione entrerà nel vivo con “Sport per Tutti”: le stazioni sportive rimarranno aperte senza sosta per consentire a chiunque di cimentarsi in numerose discipline, dall’atletica al badminton, dal basket al pugilato, fi no ad arrampicata, golf, hockey, tennistavolo, pallavolo, scherma, pentathlon moderno e attività legate agli sport acquatici, sempre con il supporto di tecnici e istruttori. Sul palco centrale si succederanno spettacoli ed esibizioni dal vivo di danza, ginnastica e arti marziali, curati da associazioni sportivo, mentre una rete di gazebo informativi a cura di realtà solidali e culturali animerà l’intera area, favorendo socialità, aggregazione e la diffusione dei valori positivi dello sport. Quattro, infine, le iniziative organizzate durante la giornata dal Parco Regionale dell’Appia Antica. Alle ore 11 e alle 15, la visita guidata a piedi “La Caff arella, un mosaico di ambienti. Tra natura, storia e archeologia”. Alle 11 la visita guidata in bici “La via Appia Antica e la Valle della Caff arella” e alle 15, infine, la visita guidata in bici “La biodiversità della Valle della Caffarella”.