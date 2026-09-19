MASE con Sportcity: insieme per l'ambiente

“Natura e Movimento” coniuga tutela dell’ambiente, promozione della salute e valorizzazione del patrimonio naturalistico nazionale, favorendo, al tempo stesso, il coinvolgimento delle comunità locali, del mondo associativo e dei cittadini. Una grande giornata all’insegna dell’Ambiente e del Movimento quella di domenica a Roma. Dal prossimo anno il MASE porterà “Natura e Movimento” anche all’interno delle aree urbane. Già da tempo è aperta una collaborazione con la Fondazione Sport City. «Lo Sportcity Day è diventato molto più di un evento: è una vera e propria filosofia di vita, un network di relazioni, un modo di sognare e di costruire il futuro». Fabio Pagliara, presidente di Fondazione Sportcity, non usa mezze parole nel descrivere la settima edizione della manifestazione che il domani animerà oltre 200 luoghi in tutta Italia, confermandosi l’appuntamento di questo genere più grande d’Europa. «La forza di questa edizione è la capillarità e per valorizzare questa dimensione, nel 2026 la manifestazione ha puntato sui piccoli borghi, sulle aree interne e anche sui luoghi che non sono necessariamente grandi centri urbani. Il risultato? Abbiamo incontrato grandi sensibilità, scoperto nuove problematiche, ma anche individuato grandissime opportunità».