Al via la Rassegna Festival di Teatro Romano

Un patrimonio culturale importante che va tutelato, protetto, diffuso. È con questo scopo che torna la II edizione del Festival Rassegna di Teatro Romano che, dal 3 al 29 settembre 2026 e grazie al sostegno di Roma Capitale, coinvolgerà numerose compagnie teatrali.

Il progetto, che vanta la direzione artistica del Maestro Paolo Gatti, profondo conoscitore della materia e fondatore dello storico Teatro Petrolini insieme all’indimenticabile attore Fiorenzo Fiorentini, prenderà vita presso il Teatro Anfitrione con nove appuntamenti ad ingresso gratuito ed una premiazione finale.

Per reperire le compagnie di ogni età – a conferma del fatto che anche le nuove generazioni potranno sperimentarsi nella riscoperta del passato e delle proprie radici culturali – è stato aperto un apposito bando per gruppi di teatro amatoriale dall'alto spessore artistico.

Le compagnie selezionate che saliranno sul palco:

La Compagnia I Fortunelli

Associazione Culturale I Palcoscenici

Compagnia Teatro Nuovo APS

Compagnia Cuori Quasi Seri

Associazione Culturale Il Saltimbanco ETS

Compagnia Hoc APS

APS La Gilda dei Guitti

Produzioni Prosperiane APS

Stanza 236 APS