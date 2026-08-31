Qualificazioni Mondiali, Italbasket sconfitta anche dalla Serbia
Seconda sconfitta consecutiva per l'Italia nella seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali 2027. Dopo il ko rimediato in Bosnia, gli Azzurri di coach Banchi si arrendono anche alla Serbia davanti ai 9500 spettatori che avevano gremito la Vitfrigo Arena di Pesaro. Nulla ancora di compromesso nel cammino verso Doha, ma certamente strada in salita nel Girone J che ci vede terzi dietro Turchia e Serbia e davanti a Lituania, Bosnia e Islanda.
Italia disastrosa a rimbalzo
Contro Jokic e compagni l'Italia gioca una gara intermittente, fatta di grandi momenti e di pause inspiegabili, come nel secondo e nel terzo quarto quando passa quattro minuti senza andare a canestro. Decisiva come in Bosnia la disastrosa prova a rimbalzo degli Azzurri, che escono sconfitti per 76-64, dopo essere crollati nell'ultimo quarto. Migliore realizzatore per l'Italia è Nico Mannion, con 23 punti, in doppia cifra anche Fontecchio, che ne mette a referto 15. Le prossime sfide arriveranno a novembre, in casa contro la Turchia e in trasferta ancora contro la Serbia.
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