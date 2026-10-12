Pozzecco dice addio al Galatasaray: fatali tre sconfitte consecutive

È finita l'avventura di coach Gianmarco Pozzecco in Turchia: secondo quanto riportato dai media locali, l’ex commissario tecnico della nazionale italiana e il Galatasaray stanno interrompendo il loro rapporto professionale. Al momento non c'è ancora un comunicato ufficiale da parte della società di Istanbul, ma fonti vicine al club hanno confermato che la decisione di risolvere anzitempo il rapporto è arrivata dopo la sconfitta casalinga di oggi contro il Bursaspor per 93-88 nella terza giornata di campionato.

Il brutto avvio: tre ko di fila del Galatasaray

Pozzecco paga il difficile avvio di stagione del Galatasaray, che, dopo aver vinto la prima di SuperLig, il campionato turco, contro il Çayirova Belediyespor, è andato incontro a tre ko di fila, contro Karsiyaka in campionato, Cibona Zagabria in Champions League e Bursaspor, oggi pomeriggio. L'ex ct azzurro era stato ufficializzato dal Galatasaray il 31 dicembre 2025, con ingresso operativo dal 5 gennaio 2026 e aveva firmato un contratto valido fino a giugno 2027. La sua avventura sulla panchina azzurra si era interrotta il 7 settembre 2025, con le sue dimissioni in seguito all'eliminazione agli ottavi di finale degli Europei.