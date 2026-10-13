Eurolega, Belgrado si prepara a riabbracciare il mito Obradovic
Serata speciale quella della quinta giornata di Eurolega, dove tra le dieci partite che si disputeranno spicca la sfida tra Partizan Belgrado e Panathinaikos. Non tanto per i punti in palio in caso di vittoria, ma per il ritorno a casa di una leggenda della pallacanestro europea e mondiale. Nel match della Stark Arena si rivedrà infatti in patria Zeljko Obradovic, ora allenatore del club ateniese. Il leggendario coach serbo torna a Belgrado da avversario per la prima volta dopo la fine della sua seconda, intensa avventura sulla panchina bianconera nel novembre 2025.
Il cerchio del destino: da Atene a Belgrado nel nome di "Zoc"
Un derby del cuore per "Zoc", un match che unisce le sue due anime cestistiche più grandi: da un lato il Partizan, la squadra in cui è cresciuto e che ha guidato commoventemente sul tetto d'Europa nel 1992, anno in cui la guerra in Jugoslavia costrinse l'intero club a trasferirsi temporaneamente in Spagna. Dall'altro il Panathinaikos, la corazzata greca con cui ha firmato un'epoca d'oro conquistando cinque titoli continentali. Giungerà però, inesorabilmente, il tempo di scendere sul parquet, con i serbi reduci da tre vittorie nelle ultime quattro partite in Eurolega e i greci ancora imbattuti. L'atmosfera dell'arena di Belgrado si preannuncia carica di emozioni, divisa tra il desiderio della squadra di Penarroya di strappare una vittoria contro una contender e il tributo d'onore inevitabile verso colui che ha scritto le pagine più gloriose della pallacanestro serba ed europea.
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