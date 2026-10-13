Eurolega, Belgrado si prepara a riabbracciare il mito Obradovic

Il cerchio del destino: da Atene a Belgrado nel nome di "Zoc"

Un derby del cuore per "Zoc", un match che unisce le sue due anime cestistiche più grandi: da un lato il Partizan, la squadra in cui è cresciuto e che ha guidato commoventemente sul tetto d'Europa nel 1992, anno in cui la guerra in Jugoslavia costrinse l'intero club a trasferirsi temporaneamente in Spagna. Dall'altro il Panathinaikos, la corazzata greca con cui ha firmato un'epoca d'oro conquistando cinque titoli continentali. Giungerà però, inesorabilmente, il tempo di scendere sul parquet, con i serbi reduci da tre vittorie nelle ultime quattro partite in Eurolega e i greci ancora imbattuti. L'atmosfera dell'arena di Belgrado si preannuncia carica di emozioni, divisa tra il desiderio della squadra di Penarroya di strappare una vittoria contro una contender e il tributo d'onore inevitabile verso colui che ha scritto le pagine più gloriose della pallacanestro serba ed europea.