Diretta scommesse, oggi giorno decisivo per Tonali e Zaniolo: tutte le news LIVE

ROMA - Sarà un'altra giornata di svolta quella odierna per quanto riguarda il caso scommesse . Archiviata la posizione di Nicolò Fagioli , squalificato per sette mesi, oggi i legali di Sandro Tonali incontreranno il procuratore federale della Figc Chiné per lavorare al patteggiamento del giocatore del Newcastle. Segui la diretta...

Dal ricordo commosso per la scomparsa di Bobby Charlton fino all'esultanza per il gol. La gara dell'ex Roma dopo la bufera scommesse.

"Non risulta, almeno fino ad ora, che i due ragazzi coinvolti abbiano alterato i risultati delle gare. Non si parla di partite truccate, ma di giocate anche nel mondo del calcio", così il presidente dell'Aic Umberto Calcagno ha risposto a chi accusa l'Assocalciatori di aver prestato poca attenzione alle debolezze di alcuni associati, spesso giovani che si ritrovano tra le mani somme ingenti di denaro. "Non ritengo corretto accusarci di aver fatto poco. Stare vicino a questi ragazzi è l'aspetto più importante", ha affermato ai microfoni di 'Radio anch'io sport'.

L'agente dell'ex Milan Beppe Riso ha così commentato il momento difficile che sta attraversando Sandro Tonali: "Sandro pagherà per ciò che ha sbagliato. Spero venga data sanzione corretta per quello che rappresenta per il calcio, è un patrimonio italiano".

Anche Josè Altafini ha commentato il caso scommesse ai microfoni di "Radio Anch'io Sport" su RadioUno: "I l caso scommesse? Non voglio entrare troppo su questo argomento. Ricordo però che nel 1958, quando il Brasile vinse il Mondiale, siamo stati quattro mesi in ritiro per prepararci e per tutto il tempo abbiamo avuto con noi uno psicologo. All'inizio ci siano anche rimasti male ma poi abbiamo capito quanto fosse importante. Allenatori, dirigenti, procuratori non sono psicologi , ogni società dovrebbe averne uno che possa dare indicazioni all'allenatore sul carattere di un giocatore".

Nicolò Fagioli ha ricevuto la sua sentenza nell'ambito delle scommesse illegali . Sette mesi di squalifica e cinque commutati in pene accessorie. Intanto il calciatore continua ad allenarsi con la Juventus e proprio il portiere bianconero Szczesny ha voluto dire la sua: "Dispiace per Nico. Ha sbagliato e pagherà le conseguenze..." (LEGGI TUTTO) .

09:30

Zaniolo in campo con l'Aston Villa, attesa per l'interrogatorio

In attesa di essere interrogato dalla procura Nicolò Zaniolo nella giornata di ieri è sceso in campo da titolare con la maglia dell'Aston Villa. Il giocatore ex Roma è rimasto in campo per 75 minuti fornendo una buona prestazione nella vittoria per 4-1 contro il West Ham (LEGGI TUTTO).

09:15

Patteggiamento, lo scenario per Tonali

Visto il precedente Fagioli, squalificato per un totale di 12 mesi di cui cinque commutati in pene accessorie, i tempi non dovrebbero essere lunghissimi. A differenza della squalifica del calciatore della Juve quella di Tonali potrebbe essere più lunga proprio in virtù delle scommesse effettuate anche sul Milan.

09:00

Tonali, giornata decisiva

Nella giornata di oggi è previsto l'incontro a Roma tra gli avvocati di Sandro Tonali e il procuratore federale della Figc, Giuseppe Chiné. Massimo riserbo, come accaduto per Fagioli, su luogo e orario ma la certezza che si lavorerà al patteggiamento dopo che domenica scorsa il procuratore ha avuto modo di ascoltare il centrocampista del Newcastle che ha deciso di collaborare, confermando che avrebbe scommesso su siti illegali sul calcio e anche sul Milan.

