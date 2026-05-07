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giovedì 7 maggio 2026
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L'astuto Gianca

Leggi l'aneddoto che vede coinvolti il compianto Evaristo Beccalossi e Gianluca Beltrami
Franco Ordine
1 min
TagsbeccalossiInter

Durante uno dei tanti momenti vissuti insieme con Evaristo nei salotti tv o durante i viaggi al seguito dell’Inter per le coppe europee, venne fuori quasi a sorpresa, un racconto strepitoso dei suoi primi anni milanesi.

L'astuto Gianca

Primo chiarimento: a quell’epoca i calciatori italiani non erano “seguiti” dai procuratori e, tranne qualche raro caso, provvedevano personalmente a “negoziare” il propr

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