Igor e Livorno, una cosa sola

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«Vorrei farti un’intervista un po’ strana, parliamo su una barca mentre navighiamo sui fossi di Livorno». Silenzio dal telefonino di là. Poi: «Bellina, dai, si fa». È il febbraio del 2002, Protti è già capocannoniere della Serie C, ha trentacinque anni e un obiettivo chiaro in testa
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