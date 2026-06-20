Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 20 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Igor e Livorno, una cosa sola

Un ricordo del 2002 racconta chi era Protti
Alberto Polverosi
1 min
TagsprottiLivornoPremium

«Vorrei farti un’intervista un po’ strana, parliamo su una barca mentre navighiamo sui fossi di Livorno». Silenzio dal telefonino di là. Poi: «Bellina, dai, si fa». È il febbraio del 2002, Protti è già capocannoniere della Serie C, ha trentacinque anni e un obiettivo chiaro in testa

Sblocca tutta l'intervista esclusiva

Sito illimitato con Plus+

€ 49,90

€ 3,00 / 1 anno

 

Abbonati ora

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS