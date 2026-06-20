Igor e Livorno, una cosa sola

«Vorrei farti un’intervista un po’ strana, parliamo su una barca mentre navighiamo sui fossi di Livorno». Silenzio dal telefonino di là. Poi: «Bellina, dai, si fa». È il febbraio del 2002, Protti è già capocannoniere della Serie C, ha trentacinque anni e un obiettivo chiaro in testa