Ostiamare, il nuovo presidente è Alberto De Rossi
Nuovo incarico per Alberto De Rossi, che sarà il nuovo presidente dell'AS Ostiamare, club di proprietà del figlio Daniele, attuale tecnico del Genoa. L'ex decano della Primavera giallorossa, il cui contratto con i giallorossi era scaduto nel giugno scorso, guiderà la società biancoviola, dopo la storica promozione tra i professionisti.
Il binomio con la Primavera della Roma
Degli oltre trent'anni di carriera trascorsi a bordo campo, la maggior parte Alberto De Rossi li ha passati alla guida della Roma Primavera, conquistando scudetti e coppe, ma soprattutto formando insieme a Bruno Conti decine di giovani, destinati poi a fare del calcio la loro carriera. Ora il salto dal verde del prato alla scrivania, per mettere la sua enorme esperienza a disposizione del club del litorale, approdato in Serie C grazie all'ingresso del figlio Daniele, che ha rinverdito gli antichi fasti della squadra di Ostia.
Le parole di Alberto De Rossi: "Un ritorno alle radici della mia famiglia"
Così, sul sito ufficiale dell'Ostiamare, Alberto De Rossi racconta l'emozione per il nuovo incarico: "Dopo oltre trent’anni si conclude un percorso umano e professionale che mi ha regalato esperienze, soddisfazioni e relazioni che porterò sempre con me. Lasciare una casa che ti ha accolto e accompagnato per oltre tre decenni significa chiudere un capitolo importante della propria vita. Ma tornare alle proprie radici, alla propria famiglia, ai valori in cui ci si riconosce e a un ambiente capace di trasmettere entusiasmo e nuovi stimoli rappresenta qualcosa di altrettanto profondo. Guardare avanti fa parte della natura di questo mestiere: oggi inizia una nuova sfida che ho accolto con entusiasmo, perché ho ritrovato una visione, un progetto e p<ersone con cui condividere valori e ambizioni. Ci sono grande convinzione e voglia di affrontare questa nuova avventura con passione e dedizione. Sono consapevole della responsabilità che comporta questo ruolo e dell’importanza del percorso che ci aspetta. Il lavoro quotidiano sarà la nostra priorità: poi saranno il tempo e i risultati a raccontare il percorso che riusciremo a costruire".
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