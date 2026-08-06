Ostiamare, il nuovo presidente è Alberto De Rossi

Il binomio con la Primavera della Roma

Degli oltre trent'anni di carriera trascorsi a bordo campo, la maggior parte Alberto De Rossi li ha passati alla guida della Roma Primavera, conquistando scudetti e coppe, ma soprattutto formando insieme a Bruno Conti decine di giovani, destinati poi a fare del calcio la loro carriera. Ora il salto dal verde del prato alla scrivania, per mettere la sua enorme esperienza a disposizione del club del litorale, approdato in Serie C grazie all'ingresso del figlio Daniele, che ha rinverdito gli antichi fasti della squadra di Ostia.

Le parole di Alberto De Rossi: "Un ritorno alle radici della mia famiglia"

Così, sul sito ufficiale dell'Ostiamare, Alberto De Rossi racconta l'emozione per il nuovo incarico: "Dopo oltre trent’anni si conclude un percorso umano e professionale che mi ha regalato esperienze, soddisfazioni e relazioni che porterò sempre con me. Lasciare una casa che ti ha accolto e accompagnato per oltre tre decenni significa chiudere un capitolo importante della propria vita. Ma tornare alle proprie radici, alla propria famiglia, ai valori in cui ci si riconosce e a un ambiente capace di trasmettere entusiasmo e nuovi stimoli rappresenta qualcosa di altrettanto profondo. Guardare avanti fa parte della natura di questo mestiere: oggi inizia una nuova sfida che ho accolto con entusiasmo, perché ho ritrovato una visione, un progetto e p<ersone con cui condividere valori e ambizioni. Ci sono grande convinzione e voglia di affrontare questa nuova avventura con passione e dedizione. Sono consapevole della responsabilità che comporta questo ruolo e dell’importanza del percorso che ci aspetta. Il lavoro quotidiano sarà la nostra priorità: poi saranno il tempo e i risultati a raccontare il percorso che riusciremo a costruire".