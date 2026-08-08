Amichevoli
sabato 8 agosto 2026
Ullevi Stadium
1 - 1
Terminata
- I. Mbaye, 2' (ass. : Dro Fernández)
Amichevoli
sabato 8 agosto 2026
Ullevi Stadium
Arbitro Joakim Sars
- B. Mbeumo, 32' (ass. : A. Diallo)
Arbitro Joakim Sars
1 - 1
Terminata
Psg-Manchester United finisce in parità: Mbeumo risponde a Mbaye
14 min
Pubblicato il 08.08.2026, 16:30 (Aggiornato il 08.08.2026, 19:06)
GOTEBORG (SVEZIA) - Finisce in parità, 1-1 con reti di Mbaye e Mbeuma, l'amichevole di lusso tra Paris Saint-Germain e Manchester United giocata allo stadio Ullevi di Goteborg. Un test importante, voluto da entrambe per verificare il lavoro della preparazione estiva. Per entrambe le squadre mancano pochi giorni prima dell'inizio dei rispettivi campionati: i campioni d'Europa di Luis Enrique - impegnati il 12 agosto in finale di Supercoppa europea contro l'Aston Villa - esordiranno in Ligue 1 il 16 agosto sul campo del Lens. I 'Red Devils' di Michael Carrick faranno invece il loro debutto in Premier League contro l'Hull City neopromosso il 22 agosto. Rivivi la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.
18:57
+++ Psg-Manchester United 1-1: succede tutto nel primo tempo +++
Termina in parià l'amichevole di gala, giocata all'Ullevi di Goteborg tra il Psg campione d'Europa ed il Manchester United di Carrick. Francesi subito avanti con Mbaye, pari prima dell'intervllo di Mbeumo.
18:53
90'+3' - In pieno recupero ci prova Kvara
Il Psg dopo un secondo tempo di assenza non giustificata, palesa la sua presenza con Kvara, che su punizione mette i brividi a Longone.
18:50
89' - Bruno Fernandes sfiora il colpo della vittoria
Psg già sotto la doccia e finale in crescendo del Manchester United: stavolta è Brurno Fernandes a calciare con convinzione dai 25 metri, ma sfiora solamente il palo.
18:48
87' - Doppia occasione per il Manchester United!
Ci credono di più gli inglesi, che vanno nuovamente vicinissimi al gol, sprecando addirittura una doppia occasione: prima con Fletcher che colpisce di testa a botta sicura e trova la respinta della difesa francese, poi con Lacey, che sulla respinta spara alle stelle.
18:42
83' - Longoni salva su Bruno Fernandes
Manchester United pericoloso con i due nuovi entrati: Tielemans ispira Bruno Fernandes, che calcia a botta sicura, ma trova la risposta in corner di Longoni.
18:38
77' - Tra i pali del Psg l'ex-Milan Longoni
Dopo lo show di Safonov, arriva la decisione di Luis Enrique, che lo richiama in panchina per mandare in campo Alessandro Longoni, acquistato dal Milan proprio in questa sessione estiva. Attenzione al ruolo di estremo difensore in casa Psg: c'è Suzuki del Parma.
18:35
75' - Uscita spericolata di Safonov su Zirkzee
Su un rilancio degli inglesi, Safonov abbandona i pali spingendosi fino ai 40 metri per anticipare Zirkzee e scontrandosi duramente con l'attaccante del Manchester, poi Lacey a porta aperta si fa deviare in corner la conclusione a rete.
18:28
70' - Boato per Bruno Fernandes
Anche Carrick opera quattro sostituzioni e manda in campo Amassa, Zirkzee (corteggiato dalla Juve), il nuovo acquisto Tielemans e Bruno Fernandes, accolto da una vera e propria ovazione.
18:25
65' - Luis Enrique inserisce i titolari
Quattro cambi per Luis Enrique, che decide di dare minutaggio ai primi giocatori rientrati dal Mondiale: dentro in un colpo solo Marquinhos, Mendes, Vitinha e Neves.
18:21
60' - Risposta del Psg con Ndjantou
Anche il Psg sfiora il gol: è il nuovo entrato Ndjantou a cercare la conclusione di potenza, che finisce sull'esterno della rete, procurando anche un brivido agli spettatori.
18:18
57' - Grande occasione per il Manchester United!
Dal nulla, arriva la prima occasione del secondo tempo: è ancora Mbeumo a confermare il suo stato di grazia, accentrandosi dalla destra e andando a cercare il palo lungo: grande risposta da parte di Safonov.
18:12
55' - Cala il ritmo all'Ullevi
Rispetto ad un primo tempo scoppiettante, decisamente calato il ritmo in questa ripresa. D'altro canto il Psg è atteso dalla Supercoppa conl'Aston Villa, mentre il Manchester United ha già rimediato due infortuni.
18:09
49' - Altro infortunio in casa United
Dopo il ko di Mount, arriva anche quello del portiere Heaton, che dopo un rinvio si tocca il bicipite femorale destro. Al suo posto il giovane Dermot Mee. Pessime notizie per Carrick alle porte dell'inizio della stagione.
18:07
46' - Si riparte tra Psg e Manchester United
Inizia il secondo tempo a Goteborg: Psg e Manchester United ripartono dall'1-1 maturato nei primi 45 minuti per effetto delle reti messe a segno da Mbaye per i francesi e Mbeumo per gli inglesi
.
17:46
+++ Finisce il primo tempo: Psg-Manchester United 1-1 +++
Si chiude, dopo un minuto di recupero, la prima frazione di gioco all'Ullevi di Goteborg: dopo i primi 45' è 1-1 tra i campioni d'Europa e i Red Devils. Vantaggio dei francesi già al 2' con Mbaye, gol del pareggio di un ispirato Mbeumo al 32'. A breve il racconto del secondo tempo.
17:42
42' - Diallo impegna ancora Safonov
L'ivoriano, imbeccato da uno scatenato Mbeumo, calcia di sinistro da fuori area: Safonov si distende e blocca la sfera.
17:41
41' - Maguire sfiora il gol
United pericolosissimo sui calci piazzati: sugli sviluppi di un corner battuto dal solito Mbeumo, colpo di testa a lato di Maguire.
17:38
38' - Ancora Mbeumo! United a centimetri dal gol del 2-1
L'ex Chelsea Andrey Santos conquista un buon calcio di punizione sulla trequarti. Sul pallone si presenta un ispirato Mbeumo che, da 25 metri, lascia partire una conclusione violentissima. Ancora una volta Safonov sale in cattedra con una parata clamorosa!
17:32
+++ 32' - Gol di Mbeumo, Psg-Manchester United 1-1 +++
Pareggiano i Red Devils con il nazionale camerunense, su assist di Diallo: l'ex Brentord lascia partire una precisa conclusione mancina che si insacca nell'angolino in basso a destra, là dove Safonov non può arrivare. Ristabilita la parità a Goteborg.
17:30
30' - Psg a un passo dal raddoppio con Zabarnyi: intervento prodigioso di Heaton!
I campioni d'Europa a un passo dal gol del 2-0: perfetto traversone di Mayulu e colpo di testa chirurgico dell'ucraino. Provvidenziale l'intervento di Heaton che salva i Red Devils.
17:23
23' - Dorgu spaventa il Psg
Cross di Mazraoui e colpo di testa, di poco a lato, dell'ex Lecce che spaventa Safonov.
17:21
21' - Safonov salva lo United: che parata sulla punizione di Mbeumo!
Calcio di punizione da posizione invitante per il Manchester: sul pallone si presenta l'ex Brentford la cui conclusione è perfetta ma viene intercettata da un intervento da urlo del portiere dei campioni d'Europa.
17:20
20' - Carrick inserisce Fletcher per il dolorante MountBrutte notizie per i Red Devils: Mason Mount non è in grado di continuare (colpo alla caviglia) e viene sostituito a centrocampo da Tyler Fletcher.
17:16
16' - Brutto fallo di Heaven su Kvaratskhelia: giallo per il difensore del Man Utd
Inizio di match tutt'altro che positivo per il 19enne difensore dei Red Devils. Il classe 2006 perde palla a centrocampo, poi atterra Kvaratskhelia con un brutto fallo. Il gioco prosegue: Mayulu ci prova da fuori area ma la sua conclusione viene intercettata da Andrey Santos. A fine azione giallo per Heaven, primo ammonito della partita.
17:11
11' - Lo United risponde con Mbeumo
Reazione veemente dei Red Devils che provano a rispondere all'aggressività e al feroce pressing della squadra di Luis Enrique: Diallo serve Shea Lacey con un passaggio filtrante: quest'ultimo crossa di prima, sotto pressione, nel cuore dell'area di rigore francese. Sul pallone arriva Mbeumo il cui colpo di testa si spegne alto sopra la traversa.
17:08
8' - Psg pericoloso con Kvaratskhelia
Campioni d'Europa scatenati: il Manchester United perde palla a centrocampo e l'ex georgiano del Napoli scaglia un tiro rasoterra dalla distanza che Tom Heaton respinge in angolo. Psg padrone del campo, Red Devils in difficoltà.
17:06
6' - Gol di Mbaye, Psg-Manchester United 1-0
Ottimo inizio per i campioni d'Europa che passano in vantaggio al primo affondo. Kvaratskhelia mette in mostra la sua qualità con un bel passaggio filtrante per Dro Fernandez, che crossa rasoterra dalla sinistra. Sul suo cross non riesce a intervenire in scivolata Ayden Heaven e il diciottenne attaccante Ibrahim Mbaye insacca, tutto solo, sul secondo palo.
17:00
+++ Inizia la partita +++
Al via l'amichevole tra il Psg e il Manchester United.
16:57
Squadre in campo a Goteborg
Psg e Manchester United fanno il loro ingresso sul terreno di gioco del Nya Ullevi di Goteborg.
16:50
Tutto pronto per Psg-Manchester United
Ancora 10' di attesa e poi si alzerà il sipario sull'amichevole di lusso tra i campioni d'Europa in carica e i 'Red Devils' a Goteborg.
16:45
Luis Enrique ha reso il Psg trionfale: la sua rivoluzione culturale alla base dei successi
L’ironia dell'allenatore spagnolo: "Siamo abituati ai rigori". Prima spendevano e basta, ora vincono: più gioco di squadra che figurine. LEGGI IL COMMENTO
16:40
Psg-Manchester United, i precedenti
Le due squadre si sono già affrontate in cinque occasioni dal 2015 a oggi: l'ultimo incontro tra le due formazioni risale al 2 dicembre 2020 quando i francesi vinsero 3-1 a Old Trafford contro i Red Devils nella quinta giornata del girone H di Champions League.
16:35
Psg-Manchester United, le formazioni ufficiali
PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Safonov; Boly, Pacho, Zabarnyi, Koukaba; Mayulu, Beraldo, Fernandez; Mbaye, Ayari, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.
MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Heaton; Mazraoui, Maguire (c), Heaven, Shaw; Santos, Mount; Amad, Lacey, Dorgu; Mbeumo. All. Carrick.
16:30
Il Psg sfida il Manchester United in amichevole: data e orario della partita
Il test tra i campioni d'Europa in carica e i 'Red Devils' è in programma oggi, sabato 8 agosto, alle 17:00, allo stadio Nya Ullevi di Goteborg, in Svezia.
Nya Ullevi, Goteborg (Svezia)
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