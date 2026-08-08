GOTEBORG (SVEZIA) - Finisce in parità, 1-1 con reti di Mbaye e Mbeuma, l'amichevole di lusso tra Paris Saint-Germain e Manchester United giocata allo stadio Ullevi di Goteborg. Un test importante, voluto da entrambe per verificare il lavoro della preparazione estiva. Per entrambe le squadre mancano pochi giorni prima dell'inizio dei rispettivi campionati: i campioni d'Europa di Luis Enrique - impegnati il 12 agosto in finale di Supercoppa europea contro l'Aston Villa - esordiranno in Ligue 1 il 16 agosto sul campo del Lens. I 'Red Devils' di Michael Carrick faranno invece il loro debutto in Premier League contro l'Hull City neopromosso il 22 agosto. Rivivi la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.