Cannavaro: "Voglio allenare in Italia"

ROMA - L'avventura cinese di Fabio Cannavaro prosegue e gonfie vele, ma le ambizioni del campione del mondo di Germania 2006 prevedono un ritorno in patria: "Allenare in Italia? Sto lavorando per quello". Fresco campione di Cina col Guangzhou Evergrande, Cannavaro ha le idee ben chiare sul suo futuro: "Sto facendo la mia gavetta - racconta a Sky Sport -, ho fatto la B in Cina, ho portato una squadra alla promozione e poi alla Champions, ora posso lottare per vincere qualcosa, è un'esperienza fantastica. Quello cinese è un calcio diverso, dove non c'è l'intensità o la tecnica che ci sono in Europa, ma in Champions ti confronti con squadre forti. Il mio obiettivo è cercare di tornare in Europa e confrontarmi con i grandi ma per fare questo devo farmi trovare pronto e quindi fare esperienza".

Cannavaro e l'ultima stagione

L'ex difensore di Parma e Juventus racconta la sua annata: "Era una stagione di cambiamento, la società aveva puntato su tanti giovani e l'obiettivo era arrivare fra i primi sei e invece abbiamo vinto il campionato. Ora viene la cosa più difficile perché quando vinci devi riconfermarti". Cannavaro dice la sua in merito al Gattuso sulla panchina del Napoli: "L'ho sentito in questi giorni, ha grande voglia, grande determinazione, è un ragazzo a cui piace lavorare, che ha idee chiare, che non si abbatte. Speriamo possa tirare su il Napoli".