Diretta calciomercato, segui tutte le trattative e gli affari di oggi LIVE

Sette giorni alla fine del mercato di riparazione, caccia ai rinforzi per affrontare il rush finale in Serie A e nei top 5 campionati europei. Rileggi gli aggiornamenti in tempo reale e le novità del giorno su acquisti e cessioni delle squadre italiane ed estere.

10:37

Inter-Lautaro, le ultime sul rinnovo

Lautaro Martinez non ha ancora rinnovato con l'Inter. Dell’entità complessiva del nuovo contratto, le parti hanno già trattato e sono arrivate pure ad una base d’intesa, che prevede un ingaggio di circa 8 milioni netti per l’attaccante, con l’aggiunta di alcuni bonus, con scadenza fissata nel 2028. Il Toro, insomma, non pretende di più. Il tema, semmai, è il come debba essere articolato l’accordo per arrivare a quelle cifre.

10:25

La Roma ha in pugno Angeliño

La Roma ha in pugno José Angel Esmoris Tasende, Angeliño. L’accordo tra giallorossi e Angeliño è totale, sta arrivando a quello tra i due club: ieri si è lavorato in tal senso. Pinto vorrebbe l’esterno con la formula del prestito con diritto di riscatto a 5 milioni, il Lipsia punta a un obbligo (il contratto del ragazzo scadrà nel giugno 2025): ormai distanze azzerate e con il via libera le visite arriveranno a breve.

10:16

Napoli, non tutti gli acquisti saranno in Champions

Il mercato costringerà a riguardare le liste: per gli ottavi di finale, in programma con il Barça tra il 21 febbraio al Maradona e il 12 marzo a Barcellona, il Napoli potrà operare soltanto tre cambi nell’elenco da presentare all’Uefa. E ciò significa che dovrà operare una scelta tra i nuovi acquisti; quattro per il momento, cinque se arriverà anche il difensore. Si vedrà. Sono dettagli.

10:01

Roma, si insiste per Baldanzi

Baldanzi dell'Empoli è il primo obiettivo di mercato della Roma per rinforzare il centrocampo. Oggi la richiesta dell’Empoli è di 15 milioni e per la Roma è uno scoglio significativo. Però qualcosa si sta muovendo e Pinto è arrivato a Milano. (LEGGI LA NOTIZIA)

9:45

Kean-Atletico, tutti i dettagli

Kean all'Atletico Madrid in prestito. Alla Juve andranno 500mila euro, mentre gli spagnoli copriranno l’intera parte restante dell’ingaggio. (LEGGI LA NOTIZIA)

9:29

Mercato, come cambia il Napoli

Tra le squadre più attive sul mercato c'è il Napoli: come è cambiato al netto delle operazioni in entrata e in uscita. (Leggi tutto).

9:14

Lazio, si complica Rafa Silva

Si complica per la Lazio l'affare Rafa Silva con il Benfica che chiede 8 milioni per lasciarlo partire. (LEGGI LA NOTIZIA)

9:12

Napoli, attesa per Perez. Ostigard vuole il Genoa

Il Napoli lavora all'arrivo di Perez dell'Udinese, mentre Ostigard aspetta il Genoa. (LEGGI LA NOTIZIA)

