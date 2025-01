Calciomercato diretta, da Frattesi a Fazzini: trattative, ultime news e aggiornamenti oggi LIVE

Inizia ufficialmente il calciomercato invernale: da oggi, 2 gennaio , le squadre italiane potranno acquistare o cedere giocatori per rinforzare o sfoltire gli organici. Notizie, indiscrezioni, retroscena e ufficialità di giornata dall'Italia e dall'estero: segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

13:05

12:50

Avellino, ufficiale il rinnovo di Palmiero

"L’U.S. Avellino 1912 - scrive il club irpino - rende noto che il rapporto contrattuale con il calciatore Luca Palmiero è stato prolungato fino al 30 giugno 2026".

12:45

Catanzaro, il ds Polito: "Difficile migliorarci, ma ci siamo"

Ciro Polito, ds del Catanzaro, ha fatto il punto sul mercato delle aquile calabresi: "Mercato? Difficile migliorare il Catanzaro, ma ci siamo. I prolungamenti sono a buon punto. Un ritorno di Vandeputte? Soltanto fantasie", ha precisato l'ex dirigente del Bari.

12:30

Bologna, sguardo al futuro

Il Bologna vuole costruire la difesa del futuro. Sul taccuino di Sartori spiccano i nomi di Nicola Bertola, pilastro della retroguardia dello Spezia, e Oliver Provstgaard, centrale del Vejle. Entrambi potrebbero essere acquistati in questa sessione di mercato e lasciati in prestito fino a giugno alle attuali società di appartenenza.

12:13

Torino, ufficiale il rinnovo di Ricci

"Il Torino Football Club - si legge nella nota ufficiale del club granata - è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Samuele Ricci fino al 30 giugno 2028". I DETTAGLI

12:00

Fiorentina, il saluto di Martinez Quarta

"Grazie davvero! Rimarrete per sempre nel mio cuore", questo il saluto social di Lucas Martinez Quarta ai tifosi della Fiorentina, attraverso il suo account X ufficiale.

11:45

Salernitana, avanza Breda per il dopo Colantuono. Nodo Petrachi

La Salernitana si prepara a ripartire da Roberto Breda, scelto come successore di Stefano Colantuono. Con l'ex Ternana, salvo cambi di rotta dell'ultima ora, ci sarà Marco Valentini nel ruolo di direttore generale. Ora, resta da sciogliere il nodo relativo alla posizione del ds Petrachi. LA SITUAZIONE

11:35

Milan, Conceicao e le voci su Tomori

Conceicao, alla vigilia di Juve-Milan, resta concentrato sul campo e sul suo esordio sulla panchina rossonera, nonostante le voci relative ad una possibile partenza di Fikayo Tomori a gennaio: "Non ho parlato di mercato, non mi piace parlare dei singoli. Tomori fa parte del gruppo ed è la cosa più importante per me", ha sottolineato in conferenza stampa. TUTTE LE DICHIARAZIONI

11:30

Lazio, ufficiale la cessione di Akpa Akpro

Akpa Akpro è un nuovo calciatore del Monza. Questa la nota ufficiale della Lazio: "La S.S. Lazio comunica di aver ceduto temporaneamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jean Daniel Akpa Akpro a favore dell’A.C. Monza".

11:15

Inter, Massimiliano Catanese nuovo Chief of Staff

"FC Internazionale Milano - scrive il club nerazzurro - è lieta di annunciare che, a partire da mercoledì 1° gennaio 2025, Massimiliano Catanese è entrato a far parte della società con il ruolo di Chief of Staff. Già amministratore delegato per Inter nella società compartecipata M-I Stadio S.r.l. da ottobre 2024, Massimiliano lavorerà a stretto contatto con il top management e la proprietà Oaktree, contribuendo al rafforzamento e allo sviluppo delle attività del Club. Nel suo nuovo ruolo, Massimiliano Catanese continuerà a fungere da raccordo tra il top management e la proprietà, supervisionando direttamente le attività delle seguenti funzioni aziendali, a supporto delle aree Sport e Corporate del Club: Legal, Human Resources & Organization, Procurement & Logistics, Real Estate, e Technology".

11:00

Napoli, non solo Danilo: il piano per gennaio

Antonio Conte aspetta Danilo per puntellare la difesa, ma non solo. Tra entrate ed uscite, ecco cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni in casa Napoli. LA STRATEGIA

10:45

Lazio, dal mercato un premio per Baroni

Le strategie del club di Lotito per questa sessione di mercato. LEGGI IL COMMENTO

10:30

I giorni di Pellegrini, tra derby e futuro

Il momento di Lorenzo Pellegrini. Dalla possibile partenza a gennaio all'attesa per il sentitissimo derby con la Lazio, che potrebbe rappresentare la svolta. TUTTI I DETTAGLI

10:20

Lecco, ufficiale la risoluzione con Billong

In Serie C, il Lecco saluta ufficialmente Jean-Claude Billong, che ha risolto il suo contratto con la società bluceleste. Per l'ex Benevento, appena sei presenze e 374 minuti giocati con i lombardi.

10:13

Torino, ufficiale il rinnovo del ds Vagnati

Il Torino ha formalizzato il prolungamento di contratto del direttore sportivo Davide Vagnati: "Il Torino Football Club - si legge nella nota ufficiale del club granata - è lieto di comunicare di aver rinnovato il contratto del Direttore sportivo Davide Vagnati, Responsabile dell’Area Tecnica, fino al 30 giugno 2027".

10:00

9:45

Fiorentina, c'è anche Pablo Marí nella lista di gennaio

Complice l'imminente partenza di Martinez Quarta, la Fiorentina è a caccia di difensori centrali in questa sessione di mercato. Occhi anche su Pablo Marí del Monza. LA SITUAZIONE

9:30

Lazio, Casadei o Fazzini per la mediana

La Lazio di Claudio Lotito non segue solo Jacopo Fazzini. Riflettori puntati anche su Cesare Casadei, talento cresciuto nell'Inter e oggi di proprietà del Chelsea. LEGGI QUI

9:15

Fazzini, si inserisce il Napoli

Manna e Conte vogliono anticipare le mosse della Lazio di Lotito: nel mirino c'è Jacopo Fazzini, centrocampista classe 2003 in forza all'Empoli. Il Napoli ci prova. I DETTAGLI

9:10

Inter, Frattesi scontento: vuole la Roma

Il centrocampista gioca troppo poco ed è intenzionato a lasciare Milano già in questa finestra di mercato: un affare complicato ma non impossibile. TUTTI I RETROSCENA

09:00

