Real Madrid scatenato: anche Konaté da Mourinho, è ufficiale 

E dopo Cucurella e Bernardo Silva ecco anche Konaté al Real Madrid. La rivoluzione targata José Mourinho continua. L'ex difensore del Liverpool arriva da svincolato dopo cinque anni con i Reds e 183 presenze, arricchite da 7 gol. "Il Real Madrid CF e Ibrahima Konaté hanno raggiunto un accordo per il suo passaggio al club madrileno per le prossime quattro stagioni, fino al 30 giugno 2030", questo il comunicato del club spagnolo.