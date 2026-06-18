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Real Madrid scatenato: anche Konaté da Mourinho, è ufficiale 

Real Madrid scatenato: anche Konaté da Mourinho, è ufficiale 

Terzo acquisto dopo Cucurella e Bernardo Silva: il difensore ex Liverpool arriva da svincolato
1 min
TagskonateReal MadridCalciomercato

E dopo Cucurella e Bernardo Silva ecco anche Konaté al Real Madrid. La rivoluzione targata José Mourinho continua. L'ex difensore del Liverpool arriva da svincolato dopo cinque anni con i Reds e 183 presenze, arricchite da 7 gol. "Il Real Madrid CF e Ibrahima Konaté hanno raggiunto un accordo per il suo passaggio al club madrileno per le prossime quattro stagioni, fino al 30 giugno 2030", questo il comunicato del club spagnolo.

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