Kean-Como, ci risiamo: nuova offerta per Moise

Il Como sta riflettendo attentamente sull’offerta giusta da recapitare alla Fiorentina per Moise Kean . Il centravanti piace da pazzi a Cesc Fabregas , il quale insiste affinché la sua dirigenza alzi la posta in palio. Il costo del cartellino è fissato a 40 milioni , ma ciò che preme ai viola è ricevere garanzie sulla formula. Ossia titolo definitivo o prestito con obbligo , al massimo a condizioni facilissime da raggiungere. Non solo. La Fiorentina non aspetterà all’infinito: Fabio Paratici vorrebbe aver risolto la questione, in un modo o nell’altro, entro il fine settimana. Anche perché l’eventuale addio di Kean andrebbe compensato con l’innesto di un altro elemento. In tal senso il candidato forte resta Andrea Pinamonti del Sassuolo , giocatore gradito a Fabio Grosso e di sicuro affidamento. Coprirebbe le spalle a Mateo Pellegrino .

CAPITOLO ESTERNO . Continua il pressing per Ernest Poku . Il classe 2004 di proprietà del Bayer Leverkusen è finito in cima alla lista della dirigenza viola per completare il reparto offensivo. C’è già un accordo di massima col giocatore per un contratto valido fino al 2031, manca quello con la società tedesca che spinge per un affare a titolo definitivo a 20-25 milioni di euro . La Fiorentina sta decidendo come muoversi. Da non escludere un potenziale prestito con diritto di riscatto a una cifra più alta. Sta di fatto che i club sono in contatto per provare a chiudere l’operazione. I prossimi giorni potrebbero rivelarsi decisivi per il raggiungimento dell’intesa definitiva. Sullo sfondo rimane Matias Soulé, che però non sembra propenso a trasferirsi in maglia viola.

Fagioli da valutare, resta vivo l'interesse per Thorstvedt

PALLA AL CENTRO. Quanto alla mediana, resta da valutare la posizione di Nicolò Fagioli, il quale non è proprio convinto di rimanere alla Fiorentina. Potrebbe esserci qualche occasione dalla Premier League. Paratici vorrebbe poi formulare un’offerta ufficiale al Sassuolo per Kristian Thorstvedt, che resta un obiettivo vero. Da monitorare le situazioni di Marco Brescianini e Giovanni Fabbian: i viola devono sfoltire il reparto e decidere se trattare concretamente il ritorno di Lucas Torreira. L’uruguaiano ha chiesto la cessione al Galatasaray e si è proposto alla Fiorentina. Da considerare un possibile prestito con diritto di riscatto. Un giocatore con le caratteristiche del classe 1996 farebbe al caso di Grosso, che cerca muscoli per il suo centrocampo.

Dodo ai saluti

DODO IN USCITA. Il Nottingham Forest è da qualche giorno sulle tracce di Dodo. La società inglese ha chiesto il cartellino del brasiliano, la Fiorentina ha risposto che il prezzo da pagare per averlo è 10 milioni più bonus. Ricordiamo che il contratto dell’ex Shakhtar Donetsk scadrà a giugno del prossimo anno (in caso di permanenza è pronto un rinnovo annuale per disinnescare tensioni reciproche). Ad ogni modo il Nottingham sta riflettendo bene sulla proposta da formulare ai dirigenti viola. Sono attese novità a breve. Nel frattempo Niccolò Fortini ha rinnovato fino al 2030 così da poter andare al Torino in prestito oneroso a 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 9. C’era anche l’Hull City, ma alla fine il classe 2006 ha preferito rimanere in Serie A.