Roma, le certezze in difesa

La Roma torna a giocare la Champions all’Olimpico e ritrova il Real Madrid , non un avversario qualsiasi, ma la squadra allenata da José Mourinho , l’ultimo allenatore ad aver alzato un trofeo con la squadra giallorossa. Un tumulto di emozioni accompagnerà le squadre in campo, anche tra i 65.000 sugli spalti . Solo al fischio d’inizio sarà una partita come le altre, contro un’avversaria fortissima che in campionato balbetta un po' al cospetto del Barcellona dei record, ma che in Champions resta una delle squadre da battere. Sarà una partita difficilissima, che Gasperini ha preparato nei minimi dettagli, contro un allenatore del quale conosce pregi e difetti.

La certezza della Roma

La Roma arriva alla super sfida dopo due pareggi consecutivi in campionato, ma con una grande certezza: quella di poter contare su una difesa che è il vero punto di forza della squadra. Lo ha dimostrato anche a Como, dove è riuscita a portare a casa un pareggio prezioso, con un il quarto clean sheet in sette partite, con in porta Gollini, esordiente in campionato con la maglia giallorossa. In difesa Gasperini ha cambiato pochissimo rispetto alla passata stagione. Ha insistito con i suoi fedelissimi, con gladiatori che uniscono forza fisica, qualità tecniche e personalità, come Mancini, Ndicka e Hermoso. Ma in più ha aggiunto Balerdi e Koulierakis, altri due difensori di grande affidabilità, in particolare il primo, che insidia nel ruolo di titolari i primi tre. Non è un caso che la difesa sia il reparto che più caratterizza la nuova versione della Roma tosta di Gasperini di questa stagione, che finora ha subito solo quattro gol tra campionato e Champions.

Roma-Real Madrid, la sfida contro uno degli attacchi più forti del mondo

Stasera la difesa è chiamata a misurarsi contro un attacco tra i più forti del mondo, Vinicius, Bellingham e Mbappè li abbiamo ammirati al Mondiale. Ci arriva dopo la prova di Como, dove pur restando in dieci per quasi tutto il secondo tempo ha dimostrato grande solidità e compattezza, concedendo pochissimo agli attaccanti di Fabregas. A un certo punto della ripresa Gasperini ha scelto di accontentarsi del pareggio, inserendo qualche difensore in più e togliendo attaccanti, ma lo ha fatto potendo contare su un reparto che non ha mai sbandato. Alla sfida contro il Real Madrid la Roma arriva più forte e consapevole dei suoi mezzi dopo la coraggiosa prova di Como.