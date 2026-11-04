Roma, ripresa di rimpianti

Una maledizione, più che una statistica. Quattro precedenti, quattro ko nel Teatro dei Sogni . Un paio addirittura da Guinness dei primati orrendi. Il Teatro degli Incubi , in realtà, per la Roma , mai tornata a casa - rivangando il passato - da Manchester , sponda United , con lo straccio di un puntarello. Ma stavolta è diverso, avevano assicurato alla vigilia gli espertoni a caccia di click o di facili applausi. Lo United è in crisi, non vince da nove partite, non mette paura: ecco l’ottimistica tesi pro Roma . Come se le partite si giocassero a chiacchiere e non sul campo. Come se presentarsi con Vasquez al posto di Svilar (e di Gollini ) fosse la stessa cosa. Una cosetta da niente, insomma. La maledizione dell’ Old Trafford talvolta colpisce in maniera preventiva, è stato asserito. Qualcuno, a conti fatti, non è d’accordo?

Roma squadra vera, ma forte solo per un tempo

Al di là di assenti e presenti, la Roma ha dimostrato (confermato) di essere una squadra vera, forte solo per un tempo e di non reggere i ritmi dell’intera partita. Così ha rimediato l’ennesima clamorosa rimonta e un’altra pesante sconfitta. Con rimpianti a non finire dopo un primo tempo di altissimo valore.

Gasperini ha cercato di dare alla Roma il massimo equilibrio possibile

Gian Piero Gasperini ha cercato di dare alla propria squadra il massimo equilibrio possibile: tre attaccanti e, alle loro spalle, tanti uomini portati a difendere. Un mix tra “Ci provo ma non mi sbilancio” e “Mi copro ma non rinuncio a provarci”. Ne è venuta fuori una Roma elettrica, tosta, gagliarda, vigorosa in ogni angolo del terreno di gioco. Una Roma pronta a battagliare uomo su uomo anche in campo aperto e che in poco tempo ha capito come frenare l’avversario e come andare a fargli male. Due gol e tante potenziali occasioni, nella prima frazione. E zero pericoli in fase di non possesso.

Roma, voltafaccia nella ripresa: prova assolutamente negativa

Lo United, già in difficoltà di suo, non ha capito come giocare contro un simile avversario e ha prodotto un calcio impresentabile. Poi, l’inaudito voltafaccia della Roma nella ripresa, con una prova assolutamente negativa, priva di gioco e di nerbo, lontanissima parente di quella ammirata nella prima frazione di gioco e i tre gol dei padroni di casa. Con la Roma spettatrice smarrita di quanto le stava capitando intorno. Al di là di errori dei singoli e di alcune scelte rivedibili di Gasp, non si può andare con il piede pigiato sull’acceleratore solo per un tempo. E questo comportamento sta diventando un brutto vizio (o un limite?), che non porta risultati e che alimenta interrogativi di ogni tipo. Con la classifica Champions che si fa assai complicata.