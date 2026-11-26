Rotterdam, il Como e poi Bergamo. L’ Inter doveva decidere a quale versione appartenere, a quella solida delle due vittorie con tanto di dominio o a quella svagata e allegrotta che si era fatta acchiappare dall’Atalanta sul quattro a quattro. La risposta con lo Stoccarda stava per fermarsi a metà strada, per un’ora l’Inter non è sembrata una squadra sciocca e leggera, ma nemmeno decisa e concreta. Il rigore dell’uno a zero ha restituito qualcosa di buono ai campioni d’Italia, li ha rimessi sulla buona strada, ammesso che l’avessero smarrita. E quando hanno ricominciato a subire la pressione dei tedeschi ci ha pensato Lautaro Martinez a chiudere il discorso. Il 2-0 ha tolto più di un’apprensione all’Inter, ma la gestione del vantaggio non è stata esemplare, ha rischiato qualcosa, non sempre si è coperta bene, in certi momenti è andata in affanno e si è salvata con un paio di recuperi come quello di Akanji. Ma pur con qualche imperfezione, con qualche incertezza e con qualche problema ancora da risolvere, l’Inter ha fatto un passo in avanti in Champions e alla fine era quello che voleva.

Anche ieri ha buttato via tanto, nel primo tempo prima Spence e poi Thuram sono arrivati da soli palla al piede davanti alla porta dello Stoccarda e hanno sbagliato. Non è stata nemmeno fortunata col palo interno di Barella. Però prima aveva perso tempo, o meglio, non aveva trovato subito il modo di ostacolare il palleggio rapido dello Stoccarda e aveva fatto fatica, poco dopo, a infilarsi nella difesa massiccia dei tedeschi. Stiamo parlando dell’ottava squadra della Bundesliga, non di una grande d’Europa, e l’Inter aveva bisogno di vincere.

Il fattore Lautaro Martinez

Sono soprattutto queste le sfide in cui la presenza di Lautaro Martinez può significare la svolta, come si è visto appena è entrato. Esposito e Thuram non hanno deluso, tutt’altro, sono sempre rimasti dentro la partita, ma il capitano appartiene a un’altra dimensione e non averlo al cento per cento aumenta notevolmente la difficoltà dei nerazzurri. Era pesante anche l’assenza di un regista vero come Calhanoglu e di uno ben adattato come Zielinski, Sucic è un regista improvvisato che ha fatto quello che poteva, ma la costruzione aveva per forza degli intoppi.

Ancora prima di capire chi fosse, all’Inter interessavano i tre punti. Per arrivare a quota 16, probabilmente sufficiente per entrare nelle prime otto e saltare i dannosi spareggi, dopo questa vittoria deve fare altri sette punti, vuol dire due partite da vincere fra Borussia (a Dortmund), Liverpool (a San Siro) e Slovan (a Bratislava) e pareggiare la terza. Per essere certi di giocare almeno lo spareggio, ne potrebbero bastare solo due e in questo caso all’Inter sono sufficienti due pareggi. Per mettere piede nel gruppetto delle prime otto serve l’impresa. Questa vittoria è incoraggiante, è la terza di fila in Champions, può dare ai campioni d’Italia lo slancio decisivo, ma per salire ancora hanno bisogno di ritrovare il centro di loro stessi. E questo vale anche per il campionato.