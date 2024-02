Roma-Feyenoord ore 21:00: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Roma-Feyenoord, la cronaca

Sia la Roma che il Feyenoord vogliono proseguire il cammino in Europa League dopo il pareggio nel match d'andata. Tra le due squadre c'è anche un'interessante particolarità: si sono incontrate per la terza anna consecutiva in una coppa europa. La prima, nel 2022, in occasione della finale di Conference League vinta dai giallorossi, la seconda nella scorsa stagione ai quarti di finale di Europa League.