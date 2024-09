Juric diretta: Roma-Bilbao in Europa League, segui la conferenza LIVE

Vigilia di Europa League per la Roma di Ivan Juric , che giovedì 26 settembre debutterà all'Olimpico contro l' Athletic Bilbao di Nico Williams . L'allenatore croato ha presentato la gara in conferenza stampa : tutti le sue dichiarazioni in tempo reale su Il Corriere dello Sport - Stadio .

16:15

16:00

15:45

15:30

15:13

Juric: "A Genova mi è successa la stessa cosa di De Rossi"

Juric: "Esonero De Rossi? Per i giocatori c'è stata tristezza e delusione per i risultati non ottenuti. Hanno dato tutto ed erani molto delusi perché avevano un grande rapporto. Quello che è successo a Daniele a me è successo a Genova. Dobbiamo lavorare e dimenticarci di tutto il resto".

15:11

Juric "Zalewski? Spero che..."

Juric: "Chi marca Nico Williams? Faremo le scalate, ci scambieremo e con molta attenzione serve chiudere il passaggio verso di lui più che marcarlo. Nessuna riflessione su Zalewski, adesso non c'è e speriamo che ci sia in futuro".

15:09

Juric: "Ho già visto cose che voglio vedere"

Juric: "Per lunghi tratti ho visto quello che voglio vedere con il pressing alto, ma anche tanta qualità, geometria e talento. Sulle coperture preventive c'è da lavorare già da domani".

15:07

Juric: "La vittoria contro l'Udinese ha cambiato la faccia ai giocatori"

Juric a Sky Sport: "In questo momento contanto i risultati, la vittoria dell'altro giorno ha cambiato la faccia ai giocatori. Noi rispondiamo sul campo, speriamo di continuare con le stesse prestazioni".

15:03

Conferenza terminata

Terminata la conferenza di Juric ed Hermoso.

15:00

Hermoso: "Vi dico le differenze tra Serie A e Liga"

Hermoso: "Il divario fisico nei duelli qui è più forte. Tatticamente, qui c'è un'organizzazione differente. In Spagna, c'è una filosofia differente che ha preso piede da quando la Nazionale spagnola, con i successi raccolti, ha segnato la strada. Squadre più ampie in campo, circolazione della palla, possesso della palla, un calcio non diretto e verticale. Non si porta spesso palla, non si concentrano così tanti giocatori in mezzo al campo, qui ci vuole più concentrazione".

14:57

Juric: "Angelino può far bene due ruoli. Quando torna Hummels? Vi spiego"

Juric "Angelino può fare sia l'esterno che il braccetto di sinistra: è aggressivo e ha una qualità eccellente. La mia sensazione è che può fare bene entrabi i ruoli. Come il mio Rodriguez? No, Dimarco. Hummels? Non è ancora al top, però è un giocatore positivo e importante. Abbiamo fatto allenamenti abbastanza duri e li sta accusando un po', ma sono sicuro che lo vedremo a breve in campo".

14:55

Hermoso: "Nessun contatto con la dirigenza per un opinione su De Rossi"

Hermoso: "Sono qui da poco, non conosco bene la struttura dirigenziale e ciò che sta fuori dalla nostra quotidianità di giocatori. Non so risponderti quindi e io personalmente non ho avuto alcun contatto con la dirigenza su De Rossi. Non sono la persona indicata per farlo, ci sono altri giocatori incaricati di affrontare queste situazioni, i capitani che portano la fascia, che fanno da portavoce nel bene e nel male".

14:53

Juric: "Cristante lo vedo come uomo di ordine"

Juric: "Cristante lo vedo come centrocampista centrale e uomo di ordine, meno trequartista. Ci sono altri centrocampisti che hanno caratteristiche per giocare più avanti".

14:51

Hermoso: "La rosa ha un potenziale enorme"

Hermoso: "La rosa ha un potenziale enorme. Sono stati presi giocatori non abituati a giocare ogni tre giorni in competizioni così importanti e quindi ci sarà bisogno di un periodo di adattamento. Dovremo abituatci a competere ogni 3 giorni a livello altissimo, essendo noi stessi esigente. Con l'Atletico ho giocato la CHampions, è speciale sul piano personale e ambientale. La gente aspetta con ansia quelle partite, dobbiamo porre in alto l'asticella, la rosa è in grado di competere a quel livello".

14:50

Juric, la decisione su Pellegirni

Juric: "Pellegrini non ci sarà domani. Già domenica ha giocato a rischio ma voleva esserci, spero di riaverlo per la prossima. Io lo vedo sereno, vedo tutto il gruppo bene con il sorriso, è un bell'ambiente. Sono contento di lui e di tutti gli altri".

14:49

Juric: "Zalewski non sarà convocato. Su Saud..."

Juric: "Zalewski non sarà convocato. Saud? Ha bisogno di tempo. Ha le giuste caratteristiche ma per lui è un salto enorme. Sono convinto avrà il suo spazio e farà bene".

14:45

Hermoso: "Il Bilbao ha una filosofia chiara"

Hermoso: "Ho affrontato tante volte il Bilbao, e non solo con l'Atletico Madrid. E' una squadra con una struttura chiara che fa della lotta e della dedizione le sua armi migliori. Non fanno tante rotazioni e la filosofia e i concetti sono gli stessi. Hanno giocatori veloci e ho condiviso i loro punti di forza e debolezza con lo staff".

14:43

Juric: "La rosa è ottima, Koné può crescere molto. Su Soulè..."

Juric: "La rosa è ottima. Koné è un giocatore ottimo e di talento. Ha grande voglia di lavorare, sono convinto che faremo una grande stagione insieme. Può crescere molto. Soulé lo vedo come trequartista. A tutta fascia no. Penso che per lui sia stato un grande salto, ma è una ragazzo che lavora".

14:40

Hermoso: "Sono qui grazie a De Rossi"

Hermoso: "Uno dei motivi per i quali sono venuto è il progetto, una rosa con grandi calciatori. Dobbiamo imporci un livello alto come club e come squadra. Dobbiamo lottare e acquisire una mentalità di questo tipo. Spero di aiutare a trasmetterla. Il nostro obiettivo deve essere quello di competere al livello più alto in tutte le competizioni in questa stagione. E' evidente che sono qui grazie a De Rossi, è stata la persona che mi ha teso la mano e non potrò che ringraziarlo sempre. Sono felice di essere in questa città, con una tifoseria bellissima, per certi versi simile all'Atletico Madrid. Il calcio scorre nelle loro vene".

14:37

Juric: "Vediamo come vanno le cose"

Juric: "Non abbiamo parlato dell'Europa League con la società. Non abbiamo affrontato l'argomento, non c'è una cosa più importante dell'altra. Voglio conoscere bene la rosa e vedere come vanno le cose"

14:35

Juric: "Dybala? Dobbiamo stare attenti alla sua gestione"

Juric: "Cosa voglio diventare per la Roma? Con tutta sincerità voglio vincere domani. Non vado oltre. Dybala? Qui c'è un grande staff e dobbiamo stare attenti sulla sua gestione. Quando sta bene è speciale e cercheremo che duri per giocare tutto l'anno".

14:33

Juric: "Spero che i tifosi ci staranno vicini a suon di prestazioni"

Juric: "Preparamo la gara come le altre. Al momento niente emozioni, penso solo alla partita e spero che i tifosi staranno vicino alla squadra con le prestazioni come quella contro l'Udinese".

14:38

Hermoso: "Il mio è un processo di adattamento graduale"

Al fianco di Juric in conferenza stampa c'è anche Hermoso: "Il mio è un processo graduale di adattamento al gruppo e di miglioramento a livello fisico. Quello che serve per giocare a un livello così alto. Tutto però procede al meglio, sto conoscendo il gruppo e sto acquisendo la fiducia necessaria".

14:30

Juric: "Ci saranno dei cambi di formazione"

Juric in conferenza sulle scelte di formazione: "Non abbiamo ancora deciso chi giocherà, domani c'è l'ultimo allenamento. Sicuramente faremo un po' di cambi".

14:15

La Roma si allena per l'esordio in Europa League: Pellegrini out. C'è Ghisolfi

Alla vigilia della sfida dell'Olimpico contro l'Atheltic Club di Bilbao, rifinitura per i giallorossi a Trigoria agli ordini di Juric. Presente a bordo campo anche il ds