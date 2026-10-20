Europa League e Conference, gli arbitri delle partite di Juve, Milan e Atalanta
La Uefa ha reso note ufficialmente le designazioni arbitrali per le partite valide per la terza giornata della fase campionato di Europa League. Juventus e Milan impegnate rispettivamente contro Rennes, all'Allianz Stadium, e Bournemouth, al Vitality Stadium. Riflettori puntati su Spalletti e Amorim, con i bianconeri a punteggio pieno dopo le prime due gare della League Phase.
L'arbitro di Juve-Rennes sarà il danese Krogh
Toccherà al danese Morten Krogh dirigere Juventus-Rennes, partita in programma giovedì 22 ottobre alle ore 18:45 all'Allianz Stadium di Torino. Il fischietto della sezione di Silkeborg sarà coadiuvato dagli assistenti Steffen Bramsen e Victor Skytte, mentre il ruolo di Quarto Ufficiale è stato affidato a Jacob Karlsen. In sala Var agiranno il tedesco Benjamin Brand e l'inglese Stuart Attwell. Per Krogh sarà la decima apparizione in Europa League, la prima in questa stagione sportiva. In patria, arbitra nel professionismo dal lontano 2012 e in campo internazionale non ha mai incrociato Juve e Rennes.
Il greco Fotias arbitrerà Bournemouth-Milan
Per la sfida Bournemouth-Milan, scelto il greco Vassilis Fotias, classe '89 che sarà assistito dai connazionali Andreas Meintanas e Michail Papadakis. Quarto uomo Alexandros Tsakalidis. Var guidato dall'olandese Dennis Higler e dall'austriaco Alan Kijas. Quinta presenza in Europa League per Fotias, che ha fatto il suo esordio in questo torneo proprio nell'annata appena trascorsa. Nessun precedente con Bournemouth e Milan per lui, che ha debuttato tra i professionisti nel 2018.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS