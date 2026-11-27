La vera notizia è che la Juventus ne ha fatti altri quattro. Schiantando il piccolo Omonia Nicosia , consolidando il secondo posto in classifica e (salvo disastri ferroviari) l’accesso agli ottavi di Europa League , mettendo insieme la seconda vittoria consecutiva in attesa dell’esame di maturità a Como. È difficile stabilire se “questa” Juventus basterà per espugnare o solo uscire indenne dal Sinigaglia e per imprimere la svolta definitiva alla sua stagione, fino adesso abbastanza sbilenca, però è indiscutibile che vincere aiuti a vincere e che dopo ieri sera l’autostima del gruppo di Luciano Spalletti sia aumentata in maniera esponenziale. Prova ne sia il divertimento che ha accompagnato la prestazione dei bianconeri nel secondo tempo, quando la mente era sgombra da cattivi pensieri e le gambe viaggiavano leggerissime. A memoria, ultimamente non era quasi mai successo.

Juve, prima mezzora horror

Eppure non tutto è filato subito liscio. Per 37 minuti la partita della Juventus-bis è stata tremendamente simile al primo tempo inguardabile di domenica scorsa contro il Venezia, un concentrato di nulla e di imprecisioni dilettantistiche, di disattenzioni generali e di errori soggettivi, come l’uscita bucata da quel povero Cristo di Neto che non disputava una gara da sei mesi e che è stato mandato in campo per scrollarsi di dosso la ruggine. Ma poi, perché? Si è giocato al piccolo trotto, con il “passeggiatore” Douglas Luiz abbonato alle traiettorie orizzontali o all’indietro, con Sarr avulso da qualsiasi contesto e in palese difficoltà, con Conceiçao ancora timoroso dopo l’infortunio, con Ekhator mai-servito-mai. Poi però il golasso di Cambiaso ha dato la stura a un’altra recita, spettacolare e in linea con l’enorme differenza di valori tra i bianconeri e i modesti ciprioti di Nicosia, fino alla rete proprio di Ekhator, che ha trasformato mugugni e fischi in cori e applausi. L’incipit per una ripresa devastante.

Nel segno di Ekhator

Il gol di Ekhator ha assunto una valenza importante in capo alle discussioni accese da Spalletti sulla mancanza di un marcantonio grande e grosso da piazzare al centro dell’attacco. O, cavolgendo il discorso, sulla necessità di reperirlo al mercato di gennaio. Dubitiamo che il gioiellino della Under 21 possa diventare il centravanti titolare della Juventus, ma nell’unica occasione che finora gli è stata concessa ha confermato di possedere il phisique du role e un senso innato della porta. La rasoiata che ha trafitto il portiere dell’Omonia, sull’assist di un Conceiçao finalmente a suo agio, è stato il gesto tecnico di un attaccante vero. Il problema, del resto, rimane sì quello della qualità degli interpreti ma anche del riempimento dell’area di rigore avversaria. Che spesso è il deserto dei tartari, in particolare quando Kolo Muani fa il centravanti senza il sostegno di Woltemade.

Spalletti, notizie confortanti

Nella serata latte e miele della Juventus, sono da certificare le prestazioni delle “riserve” che sono state brave a cogliere l’opportunità. Di Ekhator si è detto, di Cambiaso invece va sottolineata l’Epifania (rete compresa) dopo mesi di confusione totale, di Boga la buona vivacità e il super gol, di Gatti la voglia che accompagna sempre le sue performance. Poi c’è Conceiçao, che riserva non è ma che rientrava da un lungo infortunio alla spalla: è tornato il folletto imprendibile della fascia destra, con la ciliegina del gol che non guasta mai. Notizie confortanti per Spalletti, aspettando il rientro dei Grandi Malati. E l’intervento sul mercato della premiata ditta Carnevali&Massara.