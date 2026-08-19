Perché la presidenza Malagò è blindata 

Tanto rumore per nulla. La notizia dell’intervento, in verità infrequente nella casistica sportiva, della Procura generale del Coni avuto riguardo all’elezione di Giovanni Malagò al vertice della Figc, ha sollevato più di un interrogativo. In punto di tempistica, poiché attivato lo stesso giorno (15 luglio) in cui il Collegio di garanzia dello sport presso il Coni dichiarava inammissibile il ricorso dell’Avv. Renato Miele, con riferimento alla tematica della candidabilità ed eleggibilità del nuovo presidente. Quanto al merito, perché la norma, meglio l’insieme del compendio regolamentare che governa le condizioni per iscriversi alla competizione elettorale non individua, tra le altre, anche il possesso della tessera federale. Il Prefetto, Ugo Taucer, a capo dell’organo supremo della funzione inquirente-requirente dello sport, nel suo provvedimento, ha invocato la mancata disamina e trattazione, nei vari gradi di merito celebrati in occasione dei ricorsi promossi dall’ex centrocampista della Lazio, della questione della mancanza del requisito del tesseramento in capo a chi si candida alla carica in commento.