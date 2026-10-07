Calcio e anima, il Fattore Baldini

Baldini è un maestro di calcio, ama il gioco

Ebbene probabilmente, anzi sicuramente nel passaggio più doloroso della vita dell’uomo, del padre Silvio Baldini, arriva un nuovo frame, destinato a cancellare la celebre pedata di Parma-Catania. Ce lo ha regalato la serata dell’Adriatico di Pescara, il match spartiacque per l’Italia Under 21 contro la Polonia, che è diventato il passepartout per l’Europeo di categoria 2027 in Albania e Serbia. L’abbraccio di tutta la squadra, aggrappata al suo cittì, è il simbolo più intellegibile di cosa scorra dentro questa Under 21, di quali molle l’abbiano portata dentro un percorso il cui traguardo è stato il primo posto nel girone E, meritatissimo. Fatene un meme, sì, di quel momento, di quell’abbraccio dove leggere gioia, compattezza, consapevolezza, condivisione, scambio, umanità. E calcio. Perché Baldini è un maestro di calcio, ama il gioco nel senso letterale: spensieratezza e proposizione costante. Levando le tensioni resta da far girare la palla. E la palla va se ti alleni bene, forte.

Il Fattore Baldini

Silvio Baldini è certamente un Fattore (la maiuscola non è casuale, rafforza il concetto) di questo percorso virtuoso in cui è entrata l’Under 21. Corale anche per i numeri che esprime, perché d’insieme, da famiglia è l’approccio: non solo della partita, quello diventa il punto terminale, conseguenziale, ma di tutto il lavoro. C’è modo e modo di stare insieme. Baldini ha preteso che fosse un modo ispirato alla condivisione, al calcio e non solo: i 15 giorni che hanno condotto al traguardo del pass per l’Europeo sono il manifesto che guida questi ragazzi e tutto lo staff. «Sono entrato che mi sentivo addosso 80 anni. E lo ho detto ai ragazzi: “non sono più quello di prima”. Abbiamo parlato tanto di questo, mi hanno dato tanto, non con la forma, con la sostanza. Io dopo due giorni mi sentivo 40 anni e non più 80». Lo ha raccontato Baldini che quando parla di loro non sta lì con il manuale di Coverciano in mano. Li definisce «belli»: un bello che viene da dentro. E quando a cascata arrivano i giocatori a ripetere in modo diverso ma dentro un identico mood «tutto per lui, ci vuole bene, ci ha dato tanto, grazie, è un uomo straordinario»... ecco, è lì che capisci come la vittoria può diventare conseguenza naturale. Poi c’è sempre il calcio che a volte scombina dall’alto del suo essere scienza inesatta. Ma accade anche che allinei, il calcio: e questo sta succedendo con Silvio Baldini al timone della Under 21.

Che numeri per l'Italia di Baldini!

Così arrivano nove vittorie e una sola sconfitta, 32 gol fatti (un record da quando la formula è questa, eravamo a arrivati a 27 nelle qualificazioni 2021 e 2025) e 7 subiti, 12 marcatori e 5 capocannonieri di squadra (Lipani, Koleosho, Pisilli, Fini e Ndour a 4 reti ciascuno). E arriva l’affetto della gente dentro (quasi 10.000 all’Adriatico lunedì) e fuori lo stadio: oltre un milione di telespettatori davanti alla tv e 7,9% di share. A metà novembre due amichevoli da programmare a giorni e poi il sorteggio per l’Europeo a Belgrado il 26 novembre quando le 16 squadre saranno definite.