Mancini, il ct giusto al momento giusto

Grazie, Mancio . Grazie per quello che ci hai mostrato (anche) a San Siro. Grazie per averci fatto recuperare l'amore, quello vero, per la Nazionale. La stessa Nazionale che un giorno abbandonasti maldestramente e che a questo punto ti sei riguadagnato con il coraggio delle scelte, con idee antiche, di calcio, con la voglia di fare e spesso anche di stupire. E con l'ostinazione che da sempre ti è propria. Grazie per aver dato un senso a un torneo che un senso non ce l'ha. E soprattutto grazie per aver spinto la gente a riempire di nuovo uno stadio per vedere gli azzurri.

Tuoi sono il primato provvisorio nel girone, un'autentica impresa, considerate le premesse; e i tre gol alla Francia, con due rigori di famiglia, uno sbagliato e ancora mi domando perché l'abbia battuto Sebastiano (generosità di fratello?); e la reazione lucida e al tempo disperata dopo l'errore di Donnarumma; e la fiducia riservata a Nico Cambiaghi che quando si lancia non lo raggiungi più. E tante altre cose, Pio su tutte. Su tutti: e ha solo 21 anni.

Domenica in Belgio avremo anche il pareggio come risultato buono. Se dovesse andarci male, però, il giudizio non cambierebbe: sei, siamo ripartiti da zero e oggi ci ritroviamo con 4 punti sottratti a una delle nazionali più forti del mondo, la terza nel ranking.

Non possediamo la tecnica dei francesi, non possiamo contare su Olise, Doué, Barcola. L'abbiamo risolta all'italiana: con la personalità che è la parte più bella del corpo.

Il 14 dicembre, caro Mancio, potresti avere un presidente nuovo, non quello che ti ha voluto, imposto, dopo la brevissima parentesi maldiniana. Succede solo in Italia.

Nessuno, tra i tanti - alcuni insospettabili - che protestarono per il tuo ritorno, ti deve delle scuse: ognuno risponde delle proprie opinioni e dei propri pregiudizi. Respect. Non hai ancora vinto nulla, peraltro. Però hai convinto tutti: il ct è il mestiere che sai fare meglio degli altri.