Belgio-Italia, l'arbitro sarà il norvegese Eskas

Belgo-Italia, definita la squadra arbitrale

L'Uefa ha ufficializzato la squadra arbitrale chiamata a gestire la partita, un appuntamento importante per entrambe le nazionali nel percorso della competizione. Eskas sarà affiancato dai connazionali Jan Erik Engan e Alf Olav Rossland, che ricopriranno il ruolo di assistenti lungo le due linee laterali. Il quarto ufficiale designato è invece Sigurd Kringstad, anch'egli norvegese. La squadra arbitrale sarà completata dalla presenza di due direttori di gara tedeschi alla tecnologia: Christian Dingert sarà responsabile della sala Var, mentre Kristoffer Hagenes ricoprirà l'incarico di Avar.