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Belgio-Italia, l'arbitro sarà il norvegese Eskas

Definita la squadra arbitrale per il match di Champions League
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Pubblicato il 13.11.2026, 12:46

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Sarà il norvegese Espen Eskas a dirigere Belgio-Italia, incontro valido per la sesta giornata di Nations League, in programma domenica alle 20.45 a Bruxelles.

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Belgo-Italia, definita la squadra arbitrale

L'Uefa ha ufficializzato la squadra arbitrale chiamata a gestire la partita, un appuntamento importante per entrambe le nazionali nel percorso della competizione. Eskas sarà affiancato dai connazionali Jan Erik Engan e Alf Olav Rossland, che ricopriranno il ruolo di assistenti lungo le due linee laterali. Il quarto ufficiale designato è invece Sigurd Kringstad, anch'egli norvegese. La squadra arbitrale sarà completata dalla presenza di due direttori di gara tedeschi alla tecnologia: Christian Dingert sarà responsabile della sala Var, mentre Kristoffer Hagenes ricoprirà l'incarico di Avar. 

 

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