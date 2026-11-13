Belgio-Italia, l'arbitro sarà il norvegese Eskas
Sarà il norvegese Espen Eskas a dirigere Belgio-Italia, incontro valido per la sesta giornata di Nations League, in programma domenica alle 20.45 a Bruxelles.
Belgo-Italia, definita la squadra arbitrale
L'Uefa ha ufficializzato la squadra arbitrale chiamata a gestire la partita, un appuntamento importante per entrambe le nazionali nel percorso della competizione. Eskas sarà affiancato dai connazionali Jan Erik Engan e Alf Olav Rossland, che ricopriranno il ruolo di assistenti lungo le due linee laterali. Il quarto ufficiale designato è invece Sigurd Kringstad, anch'egli norvegese. La squadra arbitrale sarà completata dalla presenza di due direttori di gara tedeschi alla tecnologia: Christian Dingert sarà responsabile della sala Var, mentre Kristoffer Hagenes ricoprirà l'incarico di Avar.
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