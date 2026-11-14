Terminator Mancini: oltre a creare, demolisce

Siccome è noto che sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani, ma i cani restano cani e i leoni leoni , tra un latrato e un ruggito non è inutile, né ozioso, riavvolgere il nastro dell’impudicizia e spiegare cosa è accaduto e cosa sta accadendo.

È semplice: chi doveva sportivamente morire ed è stato osteggiato in ogni possibile maniera, è vivo e vegeto e il plotone d’esecuzione è rimasto senza armi e senza voce perché purtroppo, di fronte all’evidenza, è più semplice nascondersi.

La vittoria clamorosa del duo Mancini-Malagò e la loro rivincita su soloni e golpisti ci ricordano due verità incontestabili.

La prima è che gli italiani, nelle difficoltà, tirano fuori il meglio e nessuno come Enzo Bearzot, se solo fosse tra noi, potrebbe spiegarlo. E la seconda è che chi occupa la sua stessa panchina quasi mezzo secolo dopo è stato in grado di demolire in meno di due mesi una montagna di luoghi comuni, teorie, frasi fatte e assiomi al riparo dei quali, per ignavia e opportunismo, il nostro calcio si è protetto per decenni. È stato un capolavoro, quello di Roberto e dell’uomo che ha creduto in lui, che rimescola le convinzioni e speriamo porti ad arrossire chi aveva parlato di due professionisti con una storia impastata solo o quasi di vittorie, riducendoli a compagni di calcio a 5 che si scambiano favori in virtù dell’appartenenza a un noto circolo sportivo della Capitale.

Poteva andare malissimo - tutto lo faceva presagire - e invece è andata benissimo. E adesso? Qualcuno chiederà scusa? Qualcuno si cospargerà il capo di vergogna? Non mi risulta, perché il secondo sport nazionale è l’oblio e quindi via di assalto al carro dei vincitori e faccia tosta, tanto alla fine vuoi non indulgere al volemose bene?

Sia come sia, da qui in avanti bisognerà rivedere tante cose quando si parlerà di Nazionale. Un paio di esempi e solo un paio per ragioni di spazio.

1) “Per costruire una Nazionale competitiva serve tempo, il calendario dei club, sovraccarico di impegni, non consente di formare in tempo utile un gruppo. Al ct sarebbero necessari degli stage”.

Il primo raduno Roberto l’ha fatto il 21 settembre, pochi giorni prima di affrontare una serie di partite ravvicinate. Dopo la sconfitta col Belgio, ha ottenuto due successi e il pareggio di Parigi con la Francia, terza nel ranking mondiale. Il secondo appuntamento a Coverciano l’ha dato ai suoi il 9 novembre, prima della gara di ritorno con i francesi, vinta. Come l’ha vinta? Con una squadra che ha giocato da squadra, incurante - soprattutto nella ripresa - della propria inferiorità tecnico-qualitativa.

2) “In Italia non ci sono più giovani di valore internazionale”.

Verissimo, ma se il livello è quello attuale i Sebastiano Esposito, Cambiaghi, Vergara, Doumbia e Romano hanno dimostrato di poterlo reggere. «I giovani devono giocare», ripete spesso Mancini concedendo loro molto spazio e pur avendo definito le titolarità: Donnarumma, Kayode, Calafiori, Scalvini, Bastoni, Tonali e Pio Esposito costituiscono l’impiantobase.

Il 14 dicembre una grottesca compagnia di giro aspetta Malagò al varco. Se la cordata contraria al nuovo corso conoscesse l’eleganza troverebbe il modo per sfilarsi. Non accadrà. E allora non ci resta che piangere e sperare che la ragionevolezza prevalga. Se se ne vanno Malagò e Mancini non vince il duo Marotta-Percassi, perdiamo tutti quanti.