La riscoperta dell’italiana

Si è vinto giocando all’italiana. Diciamolo apertamente, consapevoli che quest’affermazione provocherà disappunto. E che, anzi, proprio il disappunto è ciò che si vuole suscitare: giusto per cominciare a ribaltare l’ordine del discorso, ristabilendo le priorità e una mappa dei punti di forza e di debolezza del nostro calcio nazionale. Dunque, ribadiamolo: giovedì sera la Nazionale azzurra guidata da Roberto Mancin i ha battuto la Francia sfoggiando una splendida prova di calcio all’italiana: che non è quella cosa da molti dipinta, nel corso degli ultimi decenni, come “brutta, sporca e cattiva”. Una sorta di tara antropologica di cui è stato indispensabile liberarsi per compiere il cammino verso la modernità. Nossignori: questa è una versione cialtrona delle cose , il frutto marcio di quarant’anni di sacchismo e di sue pessime imitazioni.

Secondo questa vulgata – alla quale ci si è arresi in modo pusillanime – il calcio della nostra tradizione soffre di un vizio genetico che lo fa speculativo, meschinamente difensivista: praticamente parassitario, specie se confrontato col calcio di altri grandi Paesi che invece viene dipinto come “coraggioso”, “aperto” e soprattutto “propositivo”. Aggettivo, quest’ultimo, ch’è uno stilema di adanismo, cioè l’effetto di una tarda forma d’onanismo verbale che per fortuna è destinata anch’essa all’estinzione. S e anche fosse tutta qui, la questione – se soltanto si trattasse di ribattere agli anti-italianisti di professione – verrebbe da rispondere: e allora? È vero: per gran parte dello scorso secolo abbiamo alimentato una straordinaria cultura del calcio difensivo.

Lo stesso Milan sacchiano aveva il suo principale punto di forza in una difesa di fenomeni, traghettata intonsa verso le rive del pragmatismo capelliano: altro che “calcio propositivo” e sex toys affini. Proprio questa caratteristica, la forza della difesa, ci ha resi temuti e rispettati anche da chi ci disprezzava. Perché spesso il disprezzo è soltanto rispetto proseguito con altri mezzi. E magari, dopo giovedì sera, c’è chi teme che torniamo a essere ciò che eravamo riscoprendo il nostro DNA, allo stesso modo in cui nelle terre agricole di periferia vengono riscoperte le antiche colture ch’erano state di-smesse per lasciar spazio a una modernità omologante: ché se davvero ricostituissimo una scuola di difensori tosti e figli di ‘ndrocchia, allo stesso modo in cui ridiamo vita ai grani antichi, torneremmo a essere la potenza calcistica internazionale che siamo stati fino alle soglie del nuovo secolo.

Ma in realtà non è questo il punto. C’è che il calcio all’italiana è ben altra cosa che uno stile difensivo. È soprattutto un’arte di stare in campo mostrando temperamento, forza morale, capacità di adattamento. In una parola: realismo. Misura delle proprie possibilità nel confronto co-stante con la forza altrui. E se la forza altrui è superiore alla tua, se per lunghi tratti di gara ti sovrasta, cosa fai? Risposta: aspetti il momento giusto e sfoderi le doti che l’avversario non è disposto a riconoscerti, perché crede ancora che la superiorità tecnica sia il lasciapassare verso il diritto acquisito, o che le partite si vincano sfoggiando stile rococò anziché soluzioni pratiche. D ice: si deve scendere in campo per imporre sempre il proprio gioco.

Ribattiamo: bella minchiata. Si deve scendere in campo per starci come viene. Che significa anche adattarsi, capire quando stare cauti e quando colpire, avere forza mentale e furbizia. Le partite di calcio sono drammi scritti da satiri folli. Le vinci solo se capisci il punto esatto in cui puoi prenderti il centro della scena. Tutto il resto è soltanto covercianese in libera uscita.