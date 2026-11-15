L’inganno di chi sale sul carro

È la partita più ingannevole che possa esserci sul cammino di Mancini e della sua Nazionale . Perché arriva dopo che tutti si sono accorti che più di qualcosa è cambiato. Che quel signore così insopportabile ai padroni del calcio italiano - Giovanni Malagò - ci aveva visto giusto a non piegarsi alle condizioni di Paolo Maldini (l’uomo del “Pirlo o niente”) né a quelle della Serie A che avrebbe voluto Antonio Conte sulla panchina dell’Italia. Malagò ha ragionato con la propria testa e ha richiamato Mancini. L’uomo che, peraltro, ha portato l’Italia a vincere un Europeo. Ma poiché da noi impera l’invidia sociale, aveva con sé lo stigma della scelta saudita.

Appena tre mesi dopo la decisione solitaria di Malagò, tutti si sono accorti che Mancini era l’uomo giusto al posto giusto. Se ne sono accorti perché la sua Nazionale ha battuto 3-1 la Francia. Sbagliando un rigore e regalando il vantaggio ai rivali. Non solo. A una giornata dal termine, gli azzurri sono in testa al proibitivo girone di Nations League: a pari punti con la Francia (ma davanti per gli scontri diretti), con un punto di vantaggio sul Belgio mentre la Turchia è sola soletta a zero. Due mesi fa, veniva considerato un miracolo evitare l’ultimo posto e quindi la retrocessione.

Ma il passato non conta. Si sa che l’Italia è un Paese senza memoria. Siamo campioni del mondo di rimozione, soprattutto degli eventi e dei momenti negativi. Per noi la Nazionale è sempre quella del 2006 o del 1982, come se i tre Mondiali consecutivi saltati fossero stati un brutto sogno. Per non parlare delle figuracce che rimediamo con i club nelle coppe europee. Ne abbiamo avuto conferma proprio all’esordio del Mancini bis. La sconfitta a Roma contro il Belgio è stata accompagnata da un concerto di critiche e malumori come se fosse stata la riedizione della Corea. Era del tutto naturale che potessimo perdere contro il Belgio visto che pochi mesi prima eravamo stati sbattuti fuori dal Mondiale dalla modesta Bosnia.

Siamo certi che stasera il clima sarà lo stesso. Non ci si accontenta più che Mancini ha riportato in vita la Nazionale. Che lo ha fatto dimostrando che i giovani forti ci sono: basta conoscerli e dar loro fiducia. No, adesso si pretende di non guardare più indietro. Si pretende che l’Italia faccia valere la propria tradizione calcistica. E torni a Pirlo, Buffon e Cannavaro. Tocchiamo ferro ma siamo certi che se in Belgio dovesse andar male (e ci può stare visto che sono davanti a noi nel ranking e sono arrivati ai quarti di finale ai Mondiali), ripartirebbe il tormentone. Anche perché il clima politico è quello che è.

Mancio lo sa bene, conosce i suoi polli. Consapevole che nessuno gli ha mai regalato nulla. Ha vinto un Europeo quando nessuno in Italia avrebbe scommesso un centesimo su quella squadra. Dalla disfatta di Zenica a oggi non è che siano nati nuovi calciatori in Italia. La Nazionale di Mancini ha battuto la Francia con cinque uomini che erano titolari in Bosnia. Pio Esposito cominciò in panchina, così come Frattesi. Kayode, tanto per dirne una, era titolare al Brentford lo scorso anno come adesso. Sebastiano Esposito non è atterrato da Marte. Palestra - calciatore rivelazione un anno fa - a Zenica partì in panchina. Stasera il Mancio se la gioca senza Frattesi e senza Cambiaghi (con lui diventato indispensabile). Si inventerà qualcos’altro, come ha sempre fatto. Sapendo benissimo che di tutti quegli estranei saliti sul carro non ci si può fidare.