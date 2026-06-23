Mondiali, la qualità vince su tutto

Se il Brasile di Carlo Ancelotti ha un «dieci» solo, e pure mezzo rotto, Neymar, la Seleçao del 1970 che si arrampicò in cima al Mondo ne sbandierava addirittura cinque, anche se distribuiti per settore e mascherati dai numeri: Jairzinho, Gerson, Tostao, Pelé, Rivelino. Con Clodoaldo, il cocco di Franchino Rossi, l’Oscar Wilde di un passato che non passa, a calibrare lo spartito. Musica, maestri. La