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martedì 23 giugno 2026
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Con Messi sognare è un dovere

Leggi il commento sullo straordinario momento del numero 10 dell'Argentina, a quota 5 gol in due partite dei Mondiali 2026
Vittorio Oreggia
1 min
TagsMessiargentina
Argentina

Argentina

Tutte le notizie sulla squadra

Viene quasi la noia a scriverlo, con il forte rischio di precipitare nel baratro del banale. Lionel Messi è un alieno, un fenomeno non di questa terra. E la conferma, l’ennesima, è arrivata nella partita contro l’Austria, la seconda del suo sesto Mondiale. Facciamo la riverenza, inchiniamoci e giù il cappello: che il Padreterno lo tenga in s

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