Con Messi sognare è un dovere

Viene quasi la noia a scriverlo, con il forte rischio di precipitare nel baratro del banale. Lionel Messi è un alieno, un fenomeno non di questa terra. E la conferma, l’ennesima, è arrivata nella partita contro l’Austria, la seconda del suo sesto Mondiale. Facciamo la riverenza, inchiniamoci e giù il cappello: che il Padreterno lo tenga in s